Pesquisa revela empate técnico entre quatro candidatos de Curitiba

A pesquisa Quaest encomendada pela RPC e divulgada nesta terça-feira (27), com as intenções de voto para a Prefeitura de Curitiba, revela quatro candidatos tecnicamente empatados. O candidato Eduardo Pimentel (PSD) com 19%, seguido de Roberto Requião (Mobiliza) com 18%, Luciano Ducci (PSB) com 18% e Ney Leprevost (União) com 14%, estão empatados tecnicamente considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. As informações são do G1 Paraná.

Eduardo Pimentel (PSD): 19%;

Roberto Requião (Mobiliza): 18%;

Luciano Ducci (PSB): 18%;

Ney Leprevost (União): 14%;

Cristina Graeml (PMB): 5%;

Maria Victoria (PP): 4%;

Luizão Goulart (Solidariedade): 4%;

Professora Andrea Caldas (PSOL): 2%;

Samuel de Mattos (PSTU): 1%;

Felipe Bombardelli (PCO): 0%;

Pesquisa espontânea

A Quaest também pesquisou a intenção de votos espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados. Veja os resultados:

Eduardo Pimentel (PSD): 9% ;

; Luciano Ducci (PSB): 3% ;

; Cristina Graeml (PMB): 2% ;

; Roberto Requião (Mobiliza): 1% ;

; Ney Leprevost (União): 1% ;

; Luizão Goulart (Solidariedade): 1%;

Maria Victoria (PP): 1% ;

; Professora Andrea Caldas (PSOL): 0%;

Indecisos: 81% ;

; Branco/nulo/não vai votar: 1%.

Conhecimento, potencial de voto e rejeição

Veja os números abaixo por ordem de potencial de voto:

Luciano Ducci (PSB)

conhecem e votam: 48%;

não conhecem: 13%;

conhecem e não votam (rejeição): 37%;

não sabem/ não responderam: 2%;

Ney Leprevost (União)

conhecem e votam: 45%;

não conhecem: 17%;

conhecem e não votam (rejeição): 35%;

não sabem/ não responderam: 3%;

Eduardo Pimentel (PSD)

conhecem e votam: 43%;

não conhecem: 24%;

conhecem e não votam (rejeição): 31%;

não sabem/ não responderam: 2%;

Roberto Requião (Mobiliza)

conhecem e votam: 39%;

não conhecem: 7%;

conhecem e não votam (rejeição): 51%;

não sabem/não responderam: 3%;

Maria Victoria (PP)

conhecem e votam: 18%;

não conhecem: 52%;

conhecem e não votam (rejeição): 28%;

não sabem/ não responderam: 2%;

Luizão Goulart (Solidariedade)

conhecem e votam: 12%;

não conhecem: 71%;

conhecem e não votam (rejeição): 16%;

não sabem/ não responderam: 1%;

Cristina Graeml (PMB)

conhecem e votam: 11%;

não conhecem: 78%;

conhecem e não votam (rejeição): 11%.

Professora Andrea Caldas (PSOL)

conhecem e votam: 6%;

não conhecem: 85%;

conhecem e não votam (rejeição): 9%;

Felipe Bombardelli (PCO)

conhecem e votam: 3%;

não conhecem: 89%;

conhecem e não votam (rejeição): 8%;

Samuel de Mattos (PSTU)

conhecem e votam: 2%;

não conhecem: 90%;

conhecem e não votam (rejeição): 8%;

Influência do apoio ao candidato

A consulta questionou se os participantes votariam em algum candidato apoiado por Lula, Bolsonaro ou pelo governador Ratinho Junior (PSD), ainda que o eleitor não o conhecesse.

A pesquisa Quaest indica que 82% dos entrevistados não votariam em candidato à Prefeitura de Curitiba apoiado por Lula (PT), 16% votariam e 2% não sabem ou não responderam.

No caso de Jair Bolsonaro (PL), 69% não votariam em candidato apoiado pelo ex-presidente, 28% disseram que votariam e 3% não sabem ou não responderam.

De acordo com o levantamento, 59% dos entrevistados disseram que não votariam em um candidato apoiado por Ratinho Junior. Outros 35% votariam em um candidato apoiado pelo governador e 6% não sabem ou não responderam.

Sobre a pesquisa

A pesquisa Quaest, contratada pela RPC, realizou 900 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 26 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PR-06447/2024.