“Grande derrotado nestas eleições será o governo Lula”, diz Sérgio Moro após voto em Curitiba

No Bacacheri!

Senador pelo Paraná, o ex-juiz Sergio Moro votou no clube Duque de Caxias, no bairro Bacacheri, na manhã deste domingo (06). Em um papo com jornalistas da saída, o senador afirmou que o grande derrotado nestas eleições de 2024 “será o governo Lula”.

“No Brasil inteiro temos visto um avanço da direita, e no Paraná, por ser um estado mais conservador, está na vanguarda”, disse.

Segundo o senador, o governo Lula não tem cumprido promessas. “Existe um sentimento geral da população de frustação em relação ao governo Lula, um governo de esquerda, que não tem cumprido suas promessas e tem levado o país a um caminho complicado”, disse o senador após registrar seu voto em Curitiba.

Se sente um direcionamento para candidatos mais alinhados para a direita ou centro direita dentro destas eleições. O grande derrotado nestas eleições vai ser o governo Lula”, disse.

Rosângela Moro vota em Curitiba

Esposa de Sergio Moro, e candidata a vice de Ney Leprevost (União), Rosângela Moro (União) vota em Curitiba, na sede Agrárias da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

