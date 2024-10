General Silva e Luna é o prefeito eleito em Foz do Iguaçu

General Silva e Luna é o novo prefeito de Foz do Iguaçu, no litoral do Paraná. Ele foi eleito ao obter 73.722 votos, o que representa 50,14% do total de votos válidos. O segundo colocado nesta disputa para a prefeitura da cidade foi Paulo Mac Donald, que obteve 32,58% dos votos.

Confira o resultado completo das Eleições 2024 em Foz do Iguaçu

(lista da apuração com os votos totais para cada candidato)

Rango Barateza! Pérola do Centro Histórico, restaurante que todo curitibano deveria conhecer Até que enfim! Novo contorno de Curitiba: corredor deve desafogar trânsito Novidade Após fechar salas, shopping de Curitiba anuncia volta de cinema