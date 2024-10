“Fui um candidato clandestino”, diz Requião após votar

O candidato à Prefeitura de Curitiba pelo Mobiliza, Roberto Requião, votou por volta das 8h15 no Colégio Estadual Júlia Wanderley, no bairro Batel. Ele, que foi o primeiro dos candidatos a votar, chegou acompanhado pelos filhos e pela esposa, e teve certa dificuldade no reconhecimento da impressões digitais.

Na saída, falou com a imprensa sobre sua campanha. “A minha campanha não tinha (tempo de) TV, dinheiro, rádio. Fui um candidato clandestino, mas fiz o que tinha que ter feito. Vamos ver o que acontece, apesar da precariedade absoluta da minha campanha”, falou à Rádio Bandnews.

