“Estou com muita expectativa”, diz candidato Luizão Goulart

O candidato à Prefeitura de Curitiba Luizão Goulart (Solidariedade) votou no Colégio Positivo – Jardim Ambiental, no bairro Hugo Lange, por volta das 11h30 deste domingo (06).

Acompanhado da família durante a votação, Goulart afirmou que considera o resultado aberto.

“Depois de termos feito uma campanha limpa, uma campanha de propostas, apresentando as principais soluções para os desafios aqui da nossa capital, hoje eu já exerci meu direito de cidadão, votei e estou com muita expectativa em relação ao resultado da eleição, já que as pesquisas, algumas mais desinformam do que informam, então a eleição eu considero que está aberta em relação a quem realmente vai para o segundo turno”, disse o candidato.

Goulart deve acompanhar o resultado da votação no Comitê Eleitoral, localizado no Alto da XV.

