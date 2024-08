Eleições 2024: 38 vereadores serão eleitos em Curitiba

Curitiba conta com 38 vereadores eleitos e atuantes na capital. É importante ressaltar que o número de parlamentares que ocupam as cadeiras das Câmaras Municipais não é fixo. Ou seja, ele pode variar em cada cidade, de acordo com o tamanho do município.

Apesar dessa flexibilidade, são estipulados números mínimos e máximos. Dessa forma, uma cidade pode ter entre nove e 55 vereadores.

Nas eleições de 2024, os eleitores da capital paranaense vão poder votar em representantes para o cargo. Por isso é sempre bom reforçar que os eleitores escolhem apenas um nome na urna. Aliás, você lembra de todos os vereadores eleitos em Curitiba nas eleições de 2020? Faça o teste!

Qual candidato de Curitiba terá mais tempo em rádio e TV na propaganda eleitoral?

Com o horário eleitoral gratuito em rádio e televisão das eleições de 2024 em Curitiba prestes a começar, foi definida a distribuição de tempo entre as coligações. Confira mais detalhes aqui.

