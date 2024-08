Qual candidato de Curitiba terá mais tempo em rádio e TV na propaganda eleitoral?

Com o horário eleitoral gratuito em rádio e televisão das eleições de 2024 em Curitiba prestes a começar, foi definida a distribuição de tempo entre as coligações. Quem terá mais tempo será a coligação “Curitiba Amor e Inovação”, que possui o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) como candidato. A propaganda eleitoral iniciará no dia 30 de agosto.

Na tarde de sexta-feira (23), uma reunião entre os representantes dos partidos e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) definiu a distribuição do tempo entre as coligações.

Apoiado pelo grupo político do governador Ratinho Junior (PSD) e do prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), Pimentel terá 4 minutos e 42 segundos para propaganda eleitoral durante o horário reservado para o programa no rádio e TV. A coligação de Pimentel é formada pelo PL, Republicanos, MDB, Podemos, PSD e Avante.

O ex-prefeito Luciano Ducci (PSB), da coligação de esquerda formada pela Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil, composta pelo PT, PV e PCdoB, PDT e PSB, é o segundo candidato com mais espaço dentro do programa eleitoral. A frente de partidos garantiu a Ducci 2 minutos e 12 segundos de propaganda.

Depois que esses dois candidatos, o União Brasil, do candidato Ney Leprevost, apesar da chapa pura terá 1 minuto e 14 segundos. Em seguida está a candidata Maria Victoria do PP com 1 minuto e 7 segundos.

Como é feita a distribuição da propaganda eleitoral

A distribuição é feita com base na representação partidária e desempenho das siglas nas últimas eleições. Além disso, são apenas as seis maiores legendas têm direito ao espaço dentro da propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV.

Em seguida, a Federação Psol-Rede da candidata a prefeita Andrea Caldas e o partido Solidariedade que tem como candidato Luizão Goulart completam a lista das siglas dentro do programa eleitoral com 25 segundos e 17 segundos, respectivamente.

Portanto, outros candidatos são excluídos desse espaço pela aplicação da cláusula de barreira no horário eleitoral em Curitiba.

Quando começa e até quando vai a propaganda eleitoral em Curitiba

A propaganda eleitoral gratuita será veiculada entre os dias 30 de agosto e 3 de outubro para o primeiro turno das Eleições Municipais de 2024, que acontece em 6 de outubro.

Já em caso de segundo turno, em 27 de outubro, o horário eleitoral gratuito será veiculado entre os dias 11 e 25 de outubro.

Lista dos candidatos de Curitiba com mais tempo de propaganda eleitoral

Eduardo Pimentel (PSD) – Coligação Curitiba Amor e Inovação: 4 minutos e 42 segundos

Luciano Ducci (PSB) – Coligação Curitiba + Social e Humana: 2 minutos e 12 segundos

Ney Leprevost (União Brasil) – Coligação Curitiba Pode Mais: 1 minuto e 14 segundos

Maria Victoria (PP) – Coligação Curitiba Melhor para Todos: 1 minuto e 7 segundos Andrea Caldas (Psol-Rede) – 25 segundos

Luizão Goulart (Solidariedade) – 17 segundos

A população pode consultar mais informações a respeito da propaganda eleitoral em Curitiba pelo site do TRE-PR.

