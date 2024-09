Eduardo Pimentel celebra aniversário e promete mais políticas públicas para mulheres

Durante agenda de campanha com lideranças femininas na manhã deste sábado (21), o candidato à prefeitura de Curitiba Eduardo Pimentel (PSD) destacou que quer criar a Secretaria Municipal da Mulher e dos Direitos Humanos e ampliar as políticas públicas voltadas ao cuidado e proteção das mulheres.

O grupo que se reuniu com o candidato também aproveitou para cantar parabéns, já que Pimentel completa 40 anos neste sábado.

LEIA AINDA – “As obras estão seguradas”, diz Pimentel sobre a Arthur Bernardes

“Vamos governar juntos, fazer da nossa cidade cada vez mais inclusiva. Dar auxílio emergencial e proteção para a mulher em situação de vulnerabilidade. Saúde, escola integral para os filhos, comida na mesa para as famílias e ajudar a encontrar oportunidades no mercado de trabalho e no empreendedorismo”, disse Eduardo.

Entre as ações destacadas, Pimentel disse que vai ampliar de 100 para 250 unidades do botão de pânico – dispositivo destinado a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar com medidas protetivas.

Depois do encontro, Eduardo Pimentel, seguiu para uma carreata pelo Boqueirão, Bairro Novo e Pinheirinho.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?