Curitiba: nova pesquisa indica Eduardo Pimentel liderando e briga pelo 2º lugar

Nova pesquisa eleitoral para a prefeitura de Curitiba, revelada nesta quarta-feira (28) pela AtlasIntel, mostra o candidato Eduardo Pimentel (PSD), na liderança pela corrida à prefeitura de Curitiba. O atual vice-prefeito de Curitiba tem, segundo a pesquisa eleitoral, 38,2% das intenções de voto. Em segundo lugar está Luciano Ducci (PSB) com 12,3%, e em terceiro lugar Cristina Graeml com R$ 11,6% dos votos.

Eduardo Pimentel (PSD): 38,2%

Luciano Ducci (PSB): 12,3%

Cristina Graeml (PMB): 11,6%

Roberto Requião (PMN): 10,5%

Ney Leprevost (União): 9,8%

Luizão Goulart (Solidariedade): 2,8%

Andrea Caldas (Psol): 1,4%

Maria Victória (PP): 1%

Samuel de Mattos (PSTU): 0%

A pesquisa eleitoral para Curitiba ainda indicou os seguintes resultados:

Não sei: 4,6%

Voto Branco/Nulo: 7,8%

Requião lidera rejeição em Curitiba

A pesquisa apontou ainda qual é o nível de rejeição dos candidatos entre os entrevistados. Veja o desempenho neste quesito abaixo para a pergunta: Você tem uma imagem positiva ou negativa desses candidatos?

Eduardo Pimentel (PSD): 31%

Luciano Ducci (PSB): 62%

Cristina Graeml (PMB): 25%

Roberto Requião (PMN): 67%

Ney Leprevost (União): 43%

Luizão Goulart (Solidariedade): 26%

Andrea Caldas (Psol): 20%

Maria Victória (PP): 52%

Registro eleitoral

A pesquisa AtlasIntel foi feita entre os dias 22 e 27 de agosto com 1.209 eleitores e a margem de erro é de 3 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número PR-02278/2024.

