Sete cidades do Paraná poderão ter segundo turno nas eleições de 2024, duas a mais que no último pleito municipal. Neste ano, os eleitores de Foz do Iguaçu e de São José dos Pinhais também poderão precisar retornar às urnas em 27 de outubro caso um candidato não atinja a maioria dos votos na primeira rodada, marcada para 6 de outubro.

Pelas regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), todas as cidades com mais de 200 mil eleitores precisam realizar uma nova rodada de votação se não houver maioria. Na última eleição, Foz e São José dos Pinhais tinham 183.306 e 197.064 pessoas aptas a votar, respectivamente — agora são 204.360 e 222.615 eleitores.

Assim como ocorreu em 2020, a possibilidade de segundo turno já existia para os eleitores de Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa — somente na cidade dos Campos Gerais houve a necessidade da segunda rodada no último pleito municipal.

Para as eleições de 2024, o estado do Paraná tem 8.645.891 eleitores, um crescimento de 2,04% em relação a 2022. Curitiba segue como a cidade com maior eleitorado, seguida de Londrina, Maringá e Ponta Grossa.

Cidades do Paraná podem ter segundo turno nas eleições de 2024

Cascavel – 239.601 eleitores

Curitiba – 1.423.722 eleitores

Foz do Iguaçu – 204.360 eleitores

Londrina – 399.730 eleitores

Maringá – 300.286 eleitores

Ponta Grossa – 259.463 eleitores

São José dos Pinhais – 222.615 eleitores

