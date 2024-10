Confiantes, Cristina e Eduardo trocam acusações após voto

Os candidatos que disputam em segundo turno a prefeitura de Curitiba, Cristina Graeml (PMB) e Eduardo Pimentel (PSD), votaram no fim da manhã deste domingo (27) na capital paranaense.

Graeml é jornalista com mais de 30 anos de profissão. Ela se declara uma candidata “antissistema” e de direita. Pimentel, administrador pós-graduado em agronegócios e urbanismo, é vice-prefeito de Curitiba há dois mandatos.

“Não acredite em pesquisas”, disse Graeml à rádio Banda B, em sua seção eleitoral. “É fato que a pesquisa que melhor me colocava no primeiro turno me deixou com 15 pontos percentuais abaixo do que eu realmente tive”, afirmou a jornalista.

+ Leia mais: Ratinho Jr: “Quem não vota não pode reclamar depois”

Confiante, ela disse que na campanha do segundo turno teve mais voz: “Foi um bom período para eu me colocar para o eleitor. Muita gente não sabia que eu era candidata. Muito bom ver a reciprocidade do curitibano”.

Pimentel compareceu para votar acompanhado da esposa, filhos e o atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca (também do PSD). “Estou muito feliz, animado, confiante”, disse o candidato em entrevista com a Band News FM. “Foi uma campanha bonita, fui recebido pelas famílias curitibanas com alegria.”

Continuando tom dos debates, Graeml e Pimentel trocam acusações de desinformação

“Eu lamento muito a forma que a campanha tomou nos últimos dias, com muitos ataques na televisão, mas principalmente nos últimos três dias”, disse Pimentel. O político disse ter sido alvo de “uma série de ataques contra a minha honra e da minha família” nas redes sociais. “Mas eu chego tranquilo e sereno”, afirmou.

+ Veja mais: Pode votar de chinelo, bermuda ou sem camiseta?

Para Graeml, foi o adversário quem usou de informações falsas, especialmente a respeito de seus planos quanto à tarifa do ônibus. Para ela, Pimentel “contratou uma rede enorme de calúnias”. “Usou o maquinário público para espalhar mentiras a respeito do que eu não tinha dito, dizendo que eu ia aumentar as tarifas de ônibus. Usou carros de som em bairros mais distantes do centro, apavorando a população mais pobre e foi condenado por crime eleitoral. Percorri esses mesmos bairros onde ele espalhou mentiras”, disse a candidata.

+ Leia mais: Qual é o horário de votação no segundo turno? Dá pra votar até que horas?

Pimentel disse que a adversária quis lhe “desestabilizar” no debate de 25 de outubro na RPC. Graeml disse na ocasião que “o eleitor viu a enxurrada de calúnias contra mim”. Pimentel disse que a adversária é “jornalista com fake news”.

>>> Leia matéria na Gazeta do Povo