Coligação de Eduardo Pimentel é multada por erro em horário eleitoral

A Justiça Eleitoral multou, nesta quarta-feira (04), em R$ 25 mil, a Coligação “Amor e Inovação”, encabeçada por Eduardo Pimentel (PSD), candidato a prefeito na eleição deste ano. O motivo é que o tempo destinado de apoiadores ultrapassou o tempo conforme regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A apresentação foi feita pela Coligação “CURITIBA PODE MAIS” do candidato a prefeito Ney Leprevost (União Brasil). Segundo o pedido, no horário eleitoral gratuito de televisão, no programa noturno do dia 30 de agosto de 2024, incluíram participação de apoiadores em tempo superior ao permitido, infringindo o disposto no art. 54 da Lei das Eleições e art. 74 da resolução TSE 23.610.

“Indica a participação como apoiadores do Prefeito Municipal de Curitiba, Rafael Greca, do Governador do Estado do Paraná, Ratinho Jr., do ex-Governador do Paraná, Paulo Pimentel, e da Deputada Estadual, Marcia Huculak, em 2 minuto e 32 segundos, correspondente a 32% do tempo de tela, consistente em período superior ao que autoriza a norma eleitoral de 25% de tempo destinado aos apoiadores”, diz parte do pedido.

De acordo com a sentença do juiz eleitoral Marcelo Mazzali, a multa por descumprimento é de R$ 25 mil. “Pelo exposto, julgo procedente a representação para reconhecer a irregularidade da propaganda impugnada mediante utilização de tempo dos apoiadores em percentual excedente ao máximo estabelecido para a participação no programa eleitoral gratuito do candidato representado”, informou na decisão.

E aí, Eduardo Pimentel?

Em contato com a reportagem, a Coligação Amor e Inovação informou que vai recorrer da decisão.

+Leia mais! Plano de governo de Pimentel promete ‘gestão Greca 3.0’

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!