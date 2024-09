Candidata quer ser a primeira vereadora com autismo em Curitiba

Diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau 1, Nathalia Pombo quem ser a primeira vereadora com autismo da história da Câmara Municipal de Curitiba.

A candidata é mãe de um filho de quatro anos, também com autismo. Ela diz sentir na pele todas as dificuldades e desafios das pessoas que tem esta condição. “Temos um grande número de pessoas diagnosticadas com o transtorno atualmente, principalmente crianças. Essas pessoas precisam de diversas terapias, auxílio psicológico. Sei bem as dificuldades que esse público enfrenta no dia a dia, pois vivo isso na pele diariamente, comigo e com o meu filho”, conta Nathalia, que tem 28 anos, é empreendedora e mãe solo.

Veja todos os candidatos a vereador nas eleições 2024 em Curitiba!

Entre as propostas para ser vereadora, Nathalia quer criar o “Espaço Azul”: um local onde crianças com autismo sejam atendidas gratuitamente, tendo acesso a diagnósticos e tratamentos, com terapias multidisciplinares e médicos especializados, para que tenham todo o amparo necessário para a evolução.

Ainda dentro do Espaço Azul, Nathalia pretende disponibilizar às famílias profissionais especializados que auxiliem em diversas questões. “A ideia é colocar nesse espaço um advogado especializado, para instruir essas famílias sobre o BPC LOAS, e como conseguir tutores para suas crianças nas escolas. Dentro do Espaço Azul, vou propor que sejam disponibilizados cursos profissionalizantes para famílias que precisam de uma oportunidade, assim como também vamos capacitar educadores, para saberem como trabalhar com crianças atípicas”, conta a candidata.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?