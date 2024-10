Andrea Caldas (PSOL) vota acompanhada da mãe em universidade

A candidata a prefeitura de Curitiba Andrea Caldas (PSOL) votou por volta das 10 horas deste domingo (06) na Universidade Tuiuti do Paraná, no bairro Santo Inácio. Andrea chegou à seção eleitoral acompanhada da sua mãe Lourdes Caldas e do coordenador de campanha, Henri Francis.

Na saída, a candidata conversou com equipes de reportagem que aguardavam no local. Andrea Caldas

