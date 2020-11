Sergio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz da Lava Jato, votou por volta das 11h20 deste domingo (15) no clube Duque de Caixas, no bairro Bacacheri, em Curitiba. Moro foi abordado por diversos apoiadores com manifestações positivas durante o tempo que aguardou para registrar seu voto.

Sobre a eleição presidencial de 2022, o ex juíz despistou e enfatizou a importância do voto para vereador e prefeito. No fim de outubro, Moro recebeu o apresentador Luciano Huck em seu apartamento em Curitiba para conversar sobre uma possível aliança para disputar o pleito daqui dois anos contra o presidente Jair Bolsonaro, com quem saiu brigado do governo. A aliança seria de centro para também combater o PT.

A jornalistas, Moro disse ao votar que toda eleição é importante e citou a pandemia da Covid-19. “Nós vimos nessa pandemia como foi importante você ter bons gestores pra tentar diminuir a disseminação da pandemia e igualmente buscar depois a recuperação da economia. Então, é momento que as pessoas devem estar atentas para buscar pessoas corretas, íntegras, acho que é o pressuposto, e depois fazer as escolhas pelas propostas, projetos”, disse.