O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e o apresentador Luciano Huck estão negociando uma aliança política para a eleição presidencial de 2022, segundo a Folha de S.Paulo.

O jornal diz que os dois tiveram um longo encontro no apartamento de Moro em Curitiba no dia 30 de outubro e teriam chegado a um acordo para se unir como uma terceira via entre o bolsonarismo e o petismo. Não houve uma decisão sobre quem seria o cabeça de chapa, afirma a Folha.

