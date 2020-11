Candidata à prefeitura de Curitiba pelo Avante, Marisa Lobo conversou com a Tribuna do Paraná no quadro Candidato em 20 minutos, citou ser contrária à ideologia de gênero e defendeu o kit de tratamento contra a covid-19, utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), com o qual diz ter um alinhamento próximo.

Sobre a saúde, Marisa Lobo disse que pretende criar um comitê para tomar ações antecipadas sobre o andamento da pandemia pelo mundo. “Vamos adotar o protocolo preventivo com ivermectina”, disse a candidata. “Tratamento precoce. A pessoa vai ao postinho e ao menor sinal de qualquer sintoma de covid-19 ela sai de lá com esse kit de tratamento precoce, o mesmo que Bolsonaro tomou: hidroxicloroquina, azitromicina, vitamina D e vitamina C”, afirmou a candidata.

Contra a ideologia de gênero, a candidata quer estabelecer o respeito entre as pessoas. “A imposição dessa ideologia de gênero [acontece] muitas vezes por professores demasiadamente impositivos. Queremos trazer as famílias para essa discussão. Cabe aos pais a educação moral e religiosa dos seus filhos. Quando a gente fala de orientação sexual, de sexualidade, gênero, diversidade de gênero estamos falando de uma questão moral, além do preconceito”, afirmou a candidata Marisa Lobo (Avante).

Sobre a proximidade com Jair Bolsonaro, a candidata afirmou que levará projetos para obter recursos pra cidade. “Ele [Bolsonaro] gosta de projetos. Então, quando você leva projetos, consegue recursos e quanto se tem afinidade é mais fácil de ter agenda. Esse alinhamento me faz ter a certeza que seremos beneficiados em Curitiba”, afirmou Marisa Lobo.

Candidato em 20 minutos

Todos os candidatos à prefeitura de Curitiba foram convidados para participar da conversa. As entrevistas são de 20 minutos, gravadas e serão publicadas na íntegra, sem cortes. O candidato Zé Boni (PTC) foi convidado pela reportagem da Tribuna, mas negou o convite por questões de agenda.

