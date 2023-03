As vagas de estandes são limitadas. A terceira edição da Feira será nos dias 20 e 21 de maio, no Clube Dom Pedro II.

A 3ª Feira do Empreendedorismo Curitibano já está com a curadoria aberta para escolha dos expositores. Após a grande procura por estandes para a segunda edição do evento, a organização resolveu antecipar as inscrições. Se você quer garantir um lugar e realizar ótimos negócios, não perca tempo.

Com o mesmo formato da 2ª Feira, a nova edição será realizada nos dias 20 e 21 de maio, das 10h às 20h, no Clube Dom Pedro II, com expectativa de mais de 100 estandes para comercialização de produtos, serviços e alimentos.

3ª Feira do Empreendedorismo Curitibano

Assim como nas duas primeiras edições, a terceira é o maior evento de negócios de Curitiba e, por isso, uma grande oportunidade para pequenas ou grandes empresas impulsionarem a venda de seus produtos ou serviços, empoderando e valorizando suas marcas.

Além da presença dos estandes de segmentos variados, o público encontrará na Feira uma praça de alimentação, apresentações musicais e de danças, ambiente pet friendly, exposição cultural, estacionamento gratuito e entrada social (1kg de alimento ou itens de higiene pessoal).

Já para os expositores, a exemplo das outras edições, haverá workshops e programação exclusiva.

Como ser expositor?

A expectativa do Universo Compartilhado Espaço Colaborativo, responsável pela organização do evento, é de superar 100 expositores para ocuparem os estandes padronizados de 4 m2.

Como as vagas são limitadas e na segunda edição a procura foi intensa, esgotando os estandes rapidamente, é bom você não perder tempo e garantir sua presença. Para isso, entre em contato clicando aqui.

Universo Compartilhado Espaço Colaborativo

O Universo Compartilhado surgiu em 2021, em plena pandemia, quando o setor de eventos sofreu um grande impacto com a necessidade de isolamento e fechamento de tudo.

Na ocasião, a ideia da Excelence Eventos, empresa responsável pela ideia e com 21 anos de mercado, era compartilhar um ambiente colaborativo entre várias marcas e empreendedores que também estavam em casa precisando encontrar uma forma de aumentar a renda.

De lá para cá, já passaram mais de 4.500 empreendedores pelas feiras do Universo e, nessa jornada, muitas dificuldades foram identificadas, como: falta de identidade visual e branding, ausência de redes sociais para divulgar o negócio on-line, dificuldade para posicionar-se no mercado, falta de postura adequada para vendas físicas, não saber como montar e organizar um estande, entre outras.

Por causa disso, em 2023 as feiras ganham um diferencial: montagem do evento na sexta à tarde, workshop à noite e um coquetel depois para promoção de network, algo que não tinha sido feito ainda no circuito de feiras em Curitiba.

Clique aqui para garantir seu espaço na 3ª Feira do Empreendedorismo Curitibano