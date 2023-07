As vagas de estandes são limitadas. A quarta edição da feira acontecerá nos dias 12 e 13 de agosto, das 10h às 20h

A 4a Feira do Empreendedorismo Curitibano está com a curadoria aberta para escolha dos expositores. Se você deseja realizar ótimos negócios nos dias 12 e 13 de agosto, não perca tempo porque os estandes são limitados.

Com o mesmo formato da terceira feira, a nova edição também será realizada das 10h às 20h, no Clube Dom Pedro II, com expectativa da presença de mais de 100 estandes para comercialização de produtos, serviços e alimentos.

4a Feira do Empreendedorismo Curitibano

Assim como nas três primeiras edições, a 4a Feira do Empreendedorismo Curitibano é considerado o maior evento de negócios de Curitiba e representa uma ótima oportunidade para pequenas, médias e grandes empresas impulsionarem a venda de seus produtos ou serviços, com valorização de suas marcas.

Para o público, além da presença de estandes de variados segmentos de produtos e serviços, a feira contará com praça de alimentação, apresentações musicais e de danças, ambiente pet-friendly, exposição cultural e entrada solidária (1kg de alimento ou itens de higiene pessoal).

Para os expositores, haverá workshops e programação exclusiva.

Como ser expositor?

A expectativa do Universo Compartilhado Espaço Colaborativo, responsável pela organização do evento, é superar 100 expositores para ocuparem os estandes padronizados de 4 m2.

Como as vagas são limitadas e nas últimas edições a procura foi intensa, esgotando os estandes rapidamente, é bom você não perder tempo e garantir sua presença. Para isso, entre em contato com a organização.

Universo Compartilhado Espaço Colaborativo

O Universo Compartilhado surgiu em 2021, em plena pandemia, quando o setor de eventos sofreu um grande impacto com a necessidade de isolamento social.

Na ocasião, a ideia da Excellence Eventos, empresa responsável pela ideia e com 21 anos de mercado, era compartilhar um ambiente colaborativo entre várias marcas e empreendedores que também estavam em casa precisando encontrar uma forma de aumentar a renda.

Desde então, já passaram mais de 5.000 empreendedores pelas feiras do Universo e muitas dificuldades foram identificadas: falta de identidade visual e branding, ausência de redes sociais para divulgar o negócio on-line, dificuldade para posicionar-se no mercado, falta de postura adequada para vendas físicas, não saber como montar e organizar um estande, dentre outras.

Por causa disso, em 2023 as feiras ganham um diferencial: montagem do evento na sexta à tarde, workshop no sábado e domingo às 9:00, algo que não tinha sido feito ainda no circuito de feiras em Curitiba.

Garanta seu espaço na 4a Feira do Empreendedorismo Curitibano.

📌15 & 16 de julho

🕙10 às 20h

Local: Clube Dom Pedro II

Entrada Solidária: 01 kg de alimento ou itens de higiene pessoal

@crenvioficial

@institutopenielsemfronteiras

@institutotmo

🐕Pet-Friendly

Informações:

41 9 8840 -9570 – Gabriel

41 9 9286-9641 – Val

Produção:

@excellence.eventos.assessoria

@universo.compartilhado.colab