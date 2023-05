A feira acontecerá nos dias 10 e 11 de junho, no Clube Dom Pedro II, em Curitiba/PR, com entrada solidária.

Vem aí o 13° Encontro de Brechós Universo, que acontece nos dias 10 e 11 de junho, das 10h às 20h, no Clube Dom Pedro II (rua Brigadeiro Franco, 3662, Curitiba/PR). A curadoria está aberta para escolha dos expositores que desejam vender seus produtos nos dois dias de evento.

A expectativa da organização da feira é reunir mais de 100 expositores por dia, com peças da moda sustentável outono-inverno masculina, feminina e infantil. Os produtos serão vendidos com preços mais baixos para quem deseja renovar as peças do guarda-roupa e ainda preservar o meio ambiente.

13° Encontro de Brechós Universo

Serão dois dias com uma programação imperdível, como desfiles de moda sustentável, praça de alimentação e produtos para agradar os mais diferentes estilos. O 13° Encontro de Brechós Universo é um evento para toda família, inclusive para os bichinhos de estimação, já que um evento é pet friendly.

Segundo Valéria Andrade, do Universo Compartilhado, o encontro representa uma oportunidade para realizar ótimos negócios e para o público comprar peças de roupas bonitas, confortáveis e sustentáveis, sem gastar muito.

Sorteio exclusivo

Quem visitar o 13° Encontro de Brechós Universo também tem a chance de ganhar um voucher de R$ 500 para gastar no último dia do evento. Para participar do sorteio é preciso cumprir as seguintes regras:

Ir pessoalmente ao Encontro no dia 10/06, das 10h às 20h, retirar o cupom na recepção e colocá-lo na urna;

O voucher será sorteado ao vivo e o ganhador deverá gastar o valor entre os expositores, na própria feira, no dia 11/06;

Só é permitido um cupom por CPF.

Como participar?

Um dos destaques do 13° Encontro de Brechós Universo é o desfile de moda sustentável. Foto: Divulgação

A entrada do Encontro de Brechós é solidária. Para visitar é só doar 1kg de alimento ou item de higiene pessoal. Além disso, o estacionamento do Clube é gratuito.

Exponha seus produtos

Se você deseja vender seus produtos, se inscreva na curadoria e não perca tempo, porque a procura pelos estandes é intensa.

Entre em contato com a organização do 13° Encontro de Brechós Universo aqui!