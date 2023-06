O evento reunirá mais de 150 expositores nos dias 15 e 16 de julho, no clube Dom Pedro II

Vem aí o 3° Festival Esotérico Místico Medieval Universo (FEMMU), nos dias 15 e 16 de julho, das 10h às 20h, no clube Dom Pedro II, em Curitiba. Mais do que um simples evento, esta é uma experiência imperdível para quem gosta de vivências holísticas e renovar as energias.

E mesmo quem não acredita em magia pode participar do festival, de acordo com Universo Compartilhado Colab, organizador do evento. Na verdade, basta crer em si para viver uma experiência inesquecível.

3° Festival Esotérico Místico Universo

Nos dois dias de evento, o FEMMU terá exposição de serviços e produtos místicos, esotéricos e medievais, além de apresentações de danças temáticas e músicas, oficinas de arco e flecha e de arremesso de machado, lutas medievais, exposição cultural e concurso de cosplay.

Além disso, como já é tradição nas feiras e festivais organizadas pelo Universo Compartilhado, o evento conta com praças de alimentação interna e externa, é pet friendly, tem estacionamento gratuito e a entrada é solidária (1kg de alimento ou itens de higiene pessoal).

De acordo com a organizadora Valéria Andrade, o festival representa uma oportunidade para entender quais caminhos fazem sentido para você e, a partir daí, buscar a plenitude dentro de alguma necessidade do corpo ou da alma.

Programação do Festival

Sábado (15/07):

Danças com Studio Lena Hage;

Lutas medievais de hora em hora: a partir das 13h, com Grifo de Fogo;

Oficina de bonecas “A construção de nós mesmos é um desafio”, com a terapeuta corporal Viviane Kepper: às 14h;

Oficina de arco e flecha e arremesso de machado: 3 tentativas por R$5: 13h às 18h;

Vivência “Jornada ativação do Sagrado Feminino” – Como ser a mulher que você sempre quis ser! Com a terapeuta Karina Sersol: às 17:30;

Apresentação musical do poder com Pedro Marcelino;

Concurso personagem esotérico ou místico: às 15h30 (1º lugar ganha R$200, 2º lugar R$150 e 3º lugar R$100.

Domingo (16/07):

Apresentação de música céltica, nórdica e medieval com Carlos Simas;

Concurso Cosplay: às 15h30 (1º lugar ganha R$200, 2º lugar R$150 e 3º lugar R$100);

Danças com Studio Lena Hage;

Oficina de arco e flecha e arremesso de machado: 3 tentativas por R$5: das 13h às 18h.

Oficina com Feltragem, técnica milenar “Luccio o Mago da Luz” – Artesã Patrícia Arteira: às 14:30

Vivência Xamânica “Encontrar seu Animal de Poder” – terapeuta Xamânico Pedro Marcelino: às 17:00

Como participar?

A entrada do Festival é solidária. Para visitar é só doar 1kg de alimento ou item de higiene pessoal.

Saiba mais informações sobre o 3º Festival Esotérico Místico Medieval clicando aqui.📌15 & 16 de Julho

🕙10 às 20h

Local: Clube Dom Pedro II



Entrada Solidária:

01 kg de alimento ou itens de higiene pessoal

🐕Pet Friendly



Informações:

41 9 8840 -9570 Gabriel

41 9 9286-9641 Val

Produção:

