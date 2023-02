A segunda edição da Feira do Empreendedorismo Curitibano será nos dias 18 e 19 de março, no Clube Dom Pedro II.

Falta pouco para a 2ª Feira de Empreendedorismo Curitibano começar. Se você ainda não garantiu um estande para divulgar e vender seus produtos ou serviços, corra para não ficar de fora do maior evento de negócios de Curitiba, que acontecerá dias 18 e 19 de março, no Clube Dom Pedro II.

Segundo o Universo Compartilhado Espaço Colaborativo, responsável pela organização da Feira, a expectativa para 2023 é reunir mais de 100 expositores por dia, em um local amplo, seguro, decorado, de fácil acesso e estacionamento gratuito para os clientes.

II Feira de Empreendedorismo Curitibano

Com a ideia de impulsionar negócios locais, a Feira do Empreendedorismo Curitibano tem o objetivo de trabalhar nos empreendedores uma nova visão do lugar deles na sociedade, com suas marcas empoderadas e valorizadas.

Sejam negócios grandes ou pequenos, todos têm o seu valor e o evento é um novo e promissor caminho para que eles consigam melhorar suas imagens enquanto empresários e como marcas.

Programação

Com uma programação que começa às 10h e termina às 20h dos dias 18 e 19 de março, a segunda edição da Feira contará com mais de 100 expositores de diferentes nichos de produtos e serviços, praça de alimentação, apresentações de danças e músicas, exposição cultural, espaço pet friendly e Workshop sobre empreendedorismo para os expositores.

Programação exclusiva para expositores

Para os expositores, a II Feira do Empreendedorismo Curitibano começará um dia antes da abertura para o público, na sexta (17/03), com a realização de workshops exclusivos e coquetel para fomentar o network.

Segue a programação imperdível dos Workshops:

Sexta (17/03), às 19h15: “A imagem é o seu negócio”, com a assessora de imprensa Verônica Pacheco.

“A imagem é o seu negócio”, com a assessora de imprensa Verônica Pacheco. Sexta (17/03), às 18h45: “A importância da formalização dos negócios”, com Christian Marcel Dettmer da SB Consultoria e Assessoria Contábil.

“A importância da formalização dos negócios”, com Christian Marcel Dettmer da SB Consultoria e Assessoria Contábil. Sexta (17/03), às 20h15: “Atitudes para aumentar a autoestima”, com a terapeuta Marlise Almeida.

“Atitudes para aumentar a autoestima”, com a terapeuta Marlise Almeida. Sábado (18/03), às 9h15: “A importância do posicionamento de marca nas redes sociais”, com Isabele Kulik da MKT Digital e Construção de Branding.

“A importância do posicionamento de marca nas redes sociais”, com Isabele Kulik da MKT Digital e Construção de Branding. Domingo (19/03), às 9h15: “Como começar um Instagram de sucesso”, como a advogada e empreendedora Amanda Zawadzki.

Como ser um expositor?

A primeira edição da Feira do Empreendedor Curitibano contou com a participação de 35 expositores por dia. Para este ano, a expectativa da organização é de superar 100 expositores para ocuparem estandes padronizados de 4 m2.

Se você deseja participar, a curadoria está aberta para escolha dos expositores. Entre em contato com a organização do evento clicando aqui para obter outras informações sobre o processo.

Para os visitantes, o valor da entrada é de 1 kg de alimento não perecível ou item de higiene pessoal.

A Feira também promoverá o sorteio de um voucher de R$ 500 e mais um kit Ademicon entre os clientes. Para participar é necessário cumprir as seguintes regras:

Ir pessoalmente à Feira do Empreendedorismo Curitibano no sábado (18/03), das 10h às 20h, retirar o cupom na recepção e colocá-lo na urna;

O voucher será sorteado ao vivo e o ganhador deverá gastar o valor entre os expositores, na própria feira, no domingo (19/03);

Só é permitido um cupom por CPF.

A II Feira do Empreendedorismo Curitibano está maior

Quando o Universo Compartilhado promoveu a primeira edição da Feira, em março de 2022, a ideia era homenagear mulheres empreendedoras e, por isso, o evento contou apenas com expositoras.

Neste ano, a participação na Feira foi ampliada para empreendedores masculinos e femininos. Além disso, a quantidade de expositores deve pular de 35 (número de 2022) para mais de 100 com a mudança de local, já que o Clube Dom Pedro II é bem mais amplo.

Universo Compartilhado Espaço Colaborativo

O Universo Compartilhado surgiu em 2021, em plena pandemia, quando o setor de eventos sofreu um grande impacto com a necessidade de isolamento e fechamento de tudo.

Na ocasião, a ideia da Excelence Eventos, empresa responsável pela ideia e com 21 anos de mercado, era compartilhar um ambiente colaborativo entre várias marcas e empreendedores que também estavam em casa precisando encontrar uma forma de aumentar a renda.

De lá para cá, já passaram mais de 4.500 empreendedores pelas feiras do Universo e, nessa jornada, muitas dificuldades foram identificadas, como: falta de identidade visual e branding, ausência de redes sociais para divulgar o negócio on-line, dificuldade para posicionar-se no mercado, falta de postura adequada para vendas físicas, não saber como montar e organizar um estande, entre outras.

Por causa disso, em 2023 as feiras ganham um diferencial: montagem do evento na sexta à tarde, workshop à noite e um coquetel depois para promoção de network, algo que não tinha sido feito ainda no circuito de feiras em Curitiba.

Clique aqui para garantir seu espaço na II Feira do Empreendedorismo Curitibano.