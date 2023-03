A maior feira de negócios de Curitiba acontecerá nos dias 18 e 19 de março, no Clube Dom Pedro II, das 10h às 20h.

A Feira do Empreendedorismo Curitibano está de volta em sua segunda edição, nos dias 18 e 19 de março, desta vez no Clube Dom Pedro II. Agora, em um espaço maior, o evento contará com mais de 100 expositores e uma programação diversificada. Reúna a família, amigos, os pets e aproveite.

Organizada pelo Universo Compartilhado Espaço Colaborativo, a 2ª Feira do Empreendedorismo Curitibano é considerada a maior feira de negócios da capital paranaense, com ótimas oportunidades tanto para os comerciantes locais, como também para o público visitante que tem a oportunidade de adquirir diferentes produtos e serviços.

Programação da 2ª Feira do Empreendedorismo Curitibano

Nos dois dias de evento, a Feira reunirá mais de 100 expositores com opções variadas de produtos e serviços das melhores marcas, como bijuterias, artesanatos, terapias holísticas, roupas, pijamas infantis, antiguidades, roupinhas pet, moda sustentável, aromaterapia e muito mais.

Além disso, a segunda edição da Feira do Empreendedorismo Curitibano contará com exposição cultural, praça de alimentação e apresentações musicais e de dança, como a cigana árabe, tribal, dança circular e dança do ventre.

O projeto Conversa Grátis, desenvolvido pelo @institutoeusomos, também estará presente na Feira, todos os dias, das 14h às 16h, com os voluntários abertos para escutarem quem precisa colocar para fora aquilo que sufoca. Não é uma sessão de terapia, mas uma espécie de roda de amor.

Acesso à Feira

A Feira funcionará das 10h às 20h, no Clube Dom Pedro II, que fica localizado na rua Brigadeiro Franco, 3662, no bairro Água Verde. O estacionamento é gratuito e o evento é pet friendly. A entrada é apenas 1 kg de alimento não perecível ou itens de higiene pessoal, que serão doados para o projeto do Coletivo Igualdade Menstrual.

Sorteio de voucher

Quem visitar a 2ª Feira do Empreendedorismo Curitibano tem a chance de ganhar um voucher de R$ 500 e mais um kit Ademicon. Para participar do sorteio é preciso cumprir as seguintes regras:

Ir pessoalmente à Feira do Empreendedorismo Curitibano no sábado (18/03), das 10h às 20h, retirar o cupom na recepção e colocá-lo na urna;

O voucher será sorteado ao vivo e o ganhador deverá gastar o valor entre os expositores, na própria feira, no domingo (19/03);

Só é permitido um cupom por CPF.

Clique aqui e acesse a página oficial da 2ª Feira do Empreendedorismo Curitibano.