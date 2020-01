A Premier Pisos dá dicas sobre novas tendências de pisos laminados com bom custo-benefício

Em reformas e construções, a dúvida sobre o piso certo vem à tona. Para cada situação, há um tipo de material que se adapta melhor. Entre os mais cotados atualmente, os pisos clicados e colados mostram boa adesão. A Premier Pisos Laminados trabalha com o segmento e se atualiza das principais tendências para um bom atendimento.

O piso clicado é relativamente novo no mercado. Com valor mais alto que o colado, o custo-benefício se mostra atraente. Sua praticidade, visto que o piso é instalado por encaixe, garante ao consumidor um reaproveitamento de cerca de 80% do material em caso de mudança ou contratempos.

Já o piso colado é mais tradicional nas moradias. Mais barato, é fixo com cola e, mesmo sendo popular, não possui o benefício de ser reutilizado, visto sua alta fixação. É uma saída para quem deseja um material mais em conta e, mesmo assim, com qualidade a curto prazo.

Esteticamente, tanto o piso clicado quanto o colado, fixo com cola, não deixam o ambiente a desejar. O piso laminado é flutuante e, em ambos os casos, o que fixa o material no chão são os rodapés; os pisos não são diretamente colados no contrapiso, mas sim uma régua na outra. A garantia de um acabamento bem feito vem, além da qualidade do material, da empresa contratada. É essencial pesquisar o fornecedor e comparar as marcas, visando uma mão de obra que compense o gasto.

Praticidade

Os clicados estão conquistando o mercado. O material inovou por seu sistema de encaixe dos pisos laminados. Além da reutilização satisfatória, a tendência investe numa camada antiestática permanente, que evita cargas eletrostáticas desagradáveis. O modelo, pensado para ser seguro, não deixa de lado a beleza de um bom piso. Seu demonstrativo não engana: o resultado é o mesmo mostrado na embalagem. Os rodapés correspondentes, da mesma cor do modelo, são resistentes a risco e impactos, com qualidade superior.

Aí vem a pergunta: a limpeza é trabalhosa e difícil? Não com o piso clicado. Com um design pensado para ser prático e elegante, sua higienização é rápida e desliza com facilidade. Os pisos clicados de madeira não acumulam sujeira nas bordas e mantêm sua aparência autêntica.

A aquisição se mostra rentável e garantia para um consumidor que exige um material de primeira, sendo o valor um investimento, e não um gasto. Os pisos clicados estão sendo utilizados no mundo todo e ganhando excelência por suas viabilidades.

Comprometimento em um “click”

Sabendo do quanto a garantia importa, a Premier Pisos Laminados trabalha com fornecedores de qualidade. Além do tradicional piso colado da Eucafloor, busca inovar seu arsenal e se antenar nas tendências através dos pisos clicados.

A Premier, com dez anos de história, acompanhou o desenvolvimento da tendência do “click” dos pisos clicados. A promessa da praticidade e custo-benefício sem perda do valor estético se cumpriu, fazendo com que um firme contrato com a Quick-Step nascesse. A empresa, protagonista no assunto, garante a inovação do clicado, seja demonstrando a facilidade de instalação, limpeza e reutilização.

A mão de obra é um requisito para um bom trabalho! Na Premier, as instalações são feitas com experiência e seriedade, entregando um projeto bem feito e rápido, chegando a instalar 100m² em um dia.Conheça a nova tendência! Entre em contato com a Premier através do site http://premierpisos.com.br/site/.