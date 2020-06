Empresa com mais de dez anos de tradição dá dicas na hora de optar por esse revestimento

Mais do que um mero item de acabamento do encontro do piso e das paredes, os rodapés têm uma importante função que é proteger as paredes contra os impactos durante a limpeza ou movimentação de móveis. Além disso, eles podem esconder a fiação elétrica, que fica embutida em sulcos internos existentes.

Claro que não é possível deixar de ressaltar que eles também têm um apelo estético e contribuem para a decoração de um espaço. Eles podem ser lembrados como uma moldura do ambiente, capaz de ressaltar tanto o piso quanto a parede.

Mas, como escolher o mais adequado? A Premier Pisos, empresa com mais de dez anos de tradição em pisos laminados, vinílicos e carpetes, dá algumas dicas:

Se o ambiente é interno, o leque de opções de materiais é maior. Rodapés de MDF são um exemplo. O MDF tem a vantagem de não atrair cupins, mas corre o risco de estufar, caso haja excesso de umidade. Por isso, é indicado para espaços internos.

Caso o espaço seja externo, opte pelos rodapés em poliestireno, pois são à prova d´água. O custo é maior do que os de MDF, mas o investimento compensa por causa da durabilidade e resistência.

Com relação aos tamanhos, o mais vendido é o rodapé de 7 cm da cor do piso, sendo ele normalmente em MDF. Porém, ele pode chegar até a 20 cm. Vale lembrar que o tamanho do rodapé influencia na sensação do ambiente, podendo diminuí-lo ou aumentá-lo.

Ambientes pequenos se encaixam melhor com rodapés menores, pois rodapés muito grandes tiram o destaque do piso e achatam o ambiente. Se mesmo assim, a opção recair sobre um rodapé mais alto, utilize ele da mesma cor das paredes, assim essa sensação irá diminuir. Já em ambientes grandes, rodapés mais altos são os mais indicados.

A cor usada também deve ser considerada. O rodapé branco traz a sensação de emolduramento ao ambiente, mas quando assunto é praticidade, o rodapé da cor do piso é o grande vencedor. Os de MDF podem ser da cor do piso escolhido ou até mesmo pintados. Os de poliestireno possuem uma gama grande de tons. Não é necessário que o rodapé siga o padrão do piso, mas é importante que ele tenha harmonia com portas e batentes.

A Premier Pisos trabalha com rodapés de diversos materiais e marcas conhecidas no mercado como Dura Floor, Belgotex, Euca Floor, Quick Step, Ocean Floor e Tarkett Fademac.