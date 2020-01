Os pisos vinílicos garantem praticidade e resistência; Pisos Premier é especialista no segmento

Os pisos vinílicos estão sendo uma febre nas casas brasileiras. Com crescimento em São Paulo, a tendência chegou a Curitiba e traz seus benefícios. A Premier Pisos Laminados trabalha com o segmento e garante satisfação com o investimento.

Resistência é a palavra-chave para definir o piso vinílico. Sendo à prova d’água, tem também qualidade superior ao habitual e acústica sem ruído — sem o famoso “toc-toc” da madeira. Diferencia-se, aí, do tradicional piso laminado, que não possui essas características.

Variedade

Há diferenças entre os pisos vinílicos. Cada um deles promove um resultado na aplicação, sendo necessário diferenciá-los para não se confundir na compra.

O piso vinílico clicado, popular pela sua alta qualidade e fixação, é uma versão que não exige cola na instalação. Com um “click”, as peças se encaixam e formam um piso com estética e acabamento agradáveis e rentáveis. A resistência desse produto confere versatilidade ao consumidor, visto que o vinílico clicado pode ser reutilizado com perda quase nula de produto, por seu sistema de encaixe. A instalação é rápida, sem secagem ou risco de descolamento, com facilidade para arrumar eventuais imperfeições. Apesar de seu preço ser maior do que as outras versões, seu custo-benefício é um fator considerável para clientes que valorizam qualidade e vantagem a curto e longo prazo. Curto por seu efeito instantâneo na logística; e longo por manter o atributo inicial e ser reutilizado.

Há também o piso vinílico em manta. Com preço mais baixo e acabamento mais simples, possui a vantagem de ser instalado sobre pisos já existentes. Contudo, por ser um material mais delicado, é mais propenso a furos, cortes e outras deformações do dia a dia. Pode ser usado por quem deseja um material menos rígido, com textura mais macia, como quartos infantis ou brinquedotecas. O resultado de sua aplicação é um acabamento liso, mesmo em texturas que imitam madeira.

O piso vinílico em placas é uma versão instalada com cola. Econômico e de fácil manutenção, o material é rígido e fino, tendo maior resistência a furos que o vinílico em manta. Não possui finalização macia, mas mantém o acabamento liso, simples e sem textura. A rigidez do produto é benéfica, mas não é aconselhada para instalação em locais com buracos ou imperfeições no piso. Por ser um vinílico levemente quebradiço, choques muito fortes de objetos podem danificar o material. Pela fixação com cola, não é um piso que pode ser reutilizado ou manejado para outro espaço sem danos.

Excelência

O consumidor deve pesquisar com atenção, com o propósito de fechar negócio com produtos que possuam um padrão de qualidade que satisfaça no resultado, compensando o que foi investido.

Além do material, a mão de obra precisa ser atenciosa e habilidosa.