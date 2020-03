Empresa que comercializa pisos e carpetes treinou equipe para atender virtualmente

Atendendo à determinação do governo do estado e das autoridades de saúde, a Premier Pisos, empresa com mais de 10 anos de tradição em pisos laminados, vinílicos e carpetes, informa que fechou suas lojas por tempo indeterminado.

A empresa tomou a decisão também para proteger a saúde dos colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores. Ela acredita que o país vai passar por esta fase com consciência, gentileza e solidariedade e também com o esforço coletivo.

A equipe foi treinada para prestar um atendimento de qualidade através do site www.premierpisos.com.br, no qual é possível pedir um orçamento on-line e também pelo WhatsApp (41) 98419-9138, pelo qual pode solicitar uma chamada de vídeo com um vendedor que apresentará todo o material.

A Premier Pisos trabalha com marcas como Dura Floor, Belgotex, Euca Floor, Quick Step, Ocean Floor e Tarkett Fademac.