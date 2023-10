Tem gente que não se emenda. A tecnologia chegou para nos ajudar a realizar tarefas cotidianas com mais agilidade, de […]

Tem gente que não se emenda. A tecnologia chegou para nos ajudar a realizar tarefas cotidianas com mais agilidade, de forma mais eficiente e fácil. A Metrocard oferece uma série de vantagens para quem é cliente do transporte coletivo metropolitana. Nesse vídeo, o grupo Tesão Piá apresenta a história do Alberto, um “cabeça dura” daqueles, que teima em não aproveitar as facilidades da vida moderno.

Depois de se meter em algumas enrascadas, ele resolveu ouvir o conselho de amigos. Assista ao vídeo divertidíssimo do Tesão Piá!