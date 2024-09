A KS Créditos conta como você pode ter acesso às melhores ofertas em consórcios com auxílio da Inteligência Artificial (IA)

Os consórcios têm sido a principal escolha para parcela considerável de brasileiros que querem adquirir bens e serviços. Somente em 2023, o setor movimentou mais de R$ 316 bilhões no país, em aumento de 25% em relação ao ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC).

Ao oferecer uma alternativa sem juros, que estão presentes nos financiamentos tradicionais, o formato de consórcio está em plena expansão e é ideal para quem planeja uma compra. A ideia é simples: cada participante adquire uma cota e contribui periodicamente, pagando apenas uma taxa fixa de administração mensal para uma empresa especializada. A contemplação pode acontecer por sorteio ou lance.

Confira como a KS Créditos, empresa pioneira no uso de Inteligência Artificial (IA), pode ajudar você a encontrar a melhor oferta de consórcio de forma personalizada para realizar seu próximo sonho.

Como a IA é aplicada no setor de consórcios

Um desafio do setor de consórcios é a taxa de desistência por parte dos clientes. Isso pode se dar por diversas condições, como falta de planejamento adequado, diminuição de renda, aumento do valor do bem almejado, frustração por eventual demora na contemplação ou imprevistos familiares.

A Inteligência Artificial, porém, pode ajudar as companhias do setor a melhorar as ofertas para seus clientes, com base em dados e identificação de padrões. Ao buscar dirimir dúvidas e readequar planos ao longo do tempo, dadas novas condições, empresas especializadas como a KS Créditos conseguem oferecer orientação personalizada, o que leva a uma melhor experiência e gerenciamento de expectativas.

Confira mais vantagens da IA para você ter uma melhor experiência ao adquirir um consórcio.

Oferta personalizada

Uma empresa como a KS Créditos, que disponibiliza cartas contempladas e não-contempladas e trabalha com mais de 10 administradoras, consegue oferecer um processo simples de contratação de consórcio. Como é a IA que faz a parte complicada de buscar propostas em diversos bancos de dados, o cliente sempre tem a garantia de obter o melhor negócio, de acordo com sua programação.

Bem, que o consórcio é uma opção atrativa para você adquirir bens e serviços, já ficou claro. Agora, conheça outras vantagens de contar com recursos de IA para se beneficiar ainda mais das possibilidades do formato.

Velocidade

Com IA, você tem acesso a ofertas adaptadas às suas necessidades, com simplicidade e segurança. E, devido aos algoritmos, você encontra, em segundos, produtos que se encaixam com seu bolso.

Previsibilidade

Uma das vantagens que a inteligência artificial de empresas como a KS Créditos oferece para clientes de consórcios é a visualização precisa das probabilidades de contemplação. Os dados são analisados com alto nível de rigor, o que ajuda a trazer tranquilidade para seu planejamento.

Segurança de dados pessoais

Empresas de consórcio oferecem segurança para seus clientes, mas ainda mais quando são associadas a grupos sólidos e com saúde financeira. Por isso, vale a pena pesquisar a fundo o histórico da empresa de consórcio que você vai contratar. Com a inteligência artificial, você também tem garantido o sigilo de suas informações pessoais, conforme as melhores práticas da segurança da informação.

Plano de consórcio

Ao fazer um consórcio, você tem à disposição vários formatos e valores de mensalidades.

Você escolhe quanto pode pagar tanto no valor de entrada quanto nas parcelas mensais, podendo ainda acelerar a possibilidade de contemplação de sua carta de crédito ao adiantar lances. Dessa forma, pode adquirir bens móveis e imóveis, como veículos novos, seminovos e usados, casas, terrenos e apartamentos, conforme as regras da administradora contratada, além de outros bens e serviços.

Ao fugir dos juros do financiamento e ter acesso às melhores ofertas, com auxílio da Inteligência Artificial, você terá garantido um bom negócio para o seu futuro. Os algoritmos se encarregam dos dados e você de programar a vida quando for contemplado.

E quando quiser cumprir seus sonhos, consulte a KS Créditos. Com a missão de disponibilizar as melhores linhas de crédito do mercado de forma inteligente e facilitada para seus clientes, a empresa pode ajudar você na realização do seu sonho.

KS Créditos

Contate a KS Créditos e entenda como a inovação e a realização de sonhos podem andar de mãos dadas. Com uma equipe especializada, na KS você vai contratar seu consórcio de forma simples e eficiente.

A KS Créditos:

Realiza consultoria completa;

Utiliza inteligência artificial para visualizar a probabilidade de contemplação;

Trabalha com mais de 10 administradoras;

Disponibiliza cartas contempladas e não contempladas;

Acompanha seus clientes da compra do consórcio à entrega do bem.

Entre em contato para realizar seu sonho clicando aqui.

