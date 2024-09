Adquirir um carro por consórcio é uma opção repleta de vantagens do ponto de vista financeiro

Nos últimos anos, a busca por consórcios no Brasil tem ganhado destaque, refletindo uma mudança nas preferências dos consumidores em relação à aquisição de bens. Neste cenário, muitos brasileiros têm encontrado nos consórcios uma alternativa viável e atraente para realizar seus sonhos. Com esse crescimento, as administradoras de consórcios têm se adaptado e ampliado suas ofertas, proporcionando aos consumidores mais opções e flexibilidade.

Seguindo essa tendência, o setor de consórcios de veículos leves movimentou cerca de R$ 16 bilhões em 2023, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). Um aumento surpreendente de 23% em relação ao ano anterior. Esse fenômeno é impulsionado pela série de vantagens que o formato oferece, comparado ao tradicional financiamento.

Desse modo, a KS Créditos vem de encontro com essa tendência, disponibilizando planos de consórcios atrativos que são ideais para quem está planejando a troca do veículo.

Vantagens de adquirir um veículo por consórcio

É possível atribuir a crescente popularidade do formato do consórcio para compra de carros a vantagens como a ausência de juros e a possibilidade de programar a aquisição de bens com antecedência e planejamento. O consórcio é uma excelente opção que se adequa à realidade de muitas pessoas, com as mais diversas experiências de vida e capacidades econômicas.

O formato é ideal para aqueles que têm tempo para programar a troca de carro, permitindo que participem de lances mensais enquanto aguardam o sorteio. Há também a opção de aumentar os lances para acelerar a contemplação.

Formas de contemplação

Ao participar de um consórcio, existem duas formas principais de ser contemplado: por sorteio ou por lances. Conversar com uma empresa especializada, como a KS Créditos, pode ajudar a otimizar as chances de contemplação e garantir que a compra do veículo saia mais em conta do que um financiamento, especialmente em tempos de inflação e altas taxas de juros.

Com o suporte profissional adequado, é possível evitar juros de financiamento e os riscos associados à aprovação de crédito, como parcelas elevadas e prazos curtos.

Plano de consórcio

Os consórcios oferecem uma ampla variedade de formatos e valores de mensalidades. Como a aquisição de um bem é planejada, é possível escolher parcelas que se ajustem ao orçamento, sem deixar de lado a chance de adiantar lances para acelerar a contemplação.

Os consórcios também permitem a compra de veículos novos, seminovos e usados, conforme as regras da administradora, ampliando as opções para os participantes.

Ausência de juros

Um dos aspectos mais atrativos do consórcio é a inexistência de juros, o que tem impulsionado a busca por essa modalidade. Embora exista uma taxa de administração para remunerar os serviços da administradora e, em alguns casos, a necessidade de um fundo de reserva e seguro, não há juros propriamente ditos.

Poder de compra

Participar de um consórcio pode aumentar o poder de compra. Quando um participante é contemplado, recebe uma carta de crédito com o valor total, o que proporciona maior poder de negociação e a possibilidade de conquistar descontos significativos.

Consórcio de carro é com a KS Créditos

Para quem está se programando para comprar um carro, o consórcio se revela uma alternativa vantajosa. A possibilidade de contemplação por sorteio ou lance permite uma organização financeira eficaz e econômica.

Ao planejar a aquisição do próximo veículo, a KS Créditos se destaca como uma parceira confiável. Com a missão de oferecer as melhores linhas de crédito de forma acessível, a empresa está pronta para ajudar na realização desse sonho.

A KS Créditos:

Realiza consultoria completa;

Utiliza inteligência artificial para visualizar a probabilidade de contemplação;

Trabalha com mais de 10 administradoras;

Disponibiliza cartas contempladas e não contempladas;

Acompanha seus clientes da compra do consórcio à entrega do bem.

Entre em contato para entender as possibilidades de adquirir consórcios de carros com até 15 anos de uso, consórcio de imóveis, de máquinas e consórcio agrícola:

