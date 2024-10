Se você busca uma forma segura de realizar seus sonhos, confira este guia da KS Créditos sobre os consórcios

O consórcio é uma solução financeira ideal para quem deseja adquirir bens de valor elevado, móveis ou imóveis, sem enfrentar os juros altos dos financiamentos tradicionais. O formato, que é uma invenção nacional, tem se mostrado, cada vez mais, uma opção ideal para milhões de brasileiros que querem realizar sonhos sem, no entanto, comprometer o orçamento.

Com um sistema colaborativo e seguro, os consórcios podem gerar algumas dúvidas. E é por isso que a KS Créditos traz este guia informativo sobre os principais fatores desta modalidade. Fique até o final e saiba tudo sobre consórcios.

Tudo sobre consórcios

O consórcio é uma modalidade de compra a prazo, com estrutura coletiva de participantes, o que ajuda a eliminar os juros da compra de um bem parcelado. Em outras palavras, o consórcio é um autofinanciamento, disponível para pessoas físicas ou jurídicas reunidas para alimentar uma poupança conjunta, possibilitando a aquisição de bens ou serviços para uma delas.

As administradoras de consórcios são responsáveis por gerir estes grupos organizados, sob autorização do Banco Central e fiscalização da autoridade monetária.

Mensalmente, os consorciados pagam uma parcela prefixada relativa ao valor e prazo selecionados em contrato. Todos os meses, há assembleias em que os participantes podem ser contemplados com uma carta de crédito para adquirir o bem pretendido por sorteio ou oferta de lance.

Categorias de consórcios

O formato de consórcio permite a aquisição de qualquer bem ou serviço, com informações sempre claras para o consumidor no contrato de adesão.

Exemplos clássicos de por que as pessoas buscam esta modalidade são os consórcios de imóveis, para aquisição de casas, apartamentos ou terrenos, consórcios de móveis, como motos e carros, e consórcios de serviços, como viagens.

Diferença de consórcio para financiamento

O consórcio funciona como uma poupança coletiva, e só acaba quando todos os consorciados em dia com suas obrigações forem contemplados.

Já no financiamento, o cliente empresta dinheiro de uma instituição financeira para compra de bens ou serviços, e é aí em que residem os altos juros.

Como aderir a um consórcio?

O primeiro passo para o interessado em aderir a um consórcio é procurar uma administradora de reputação elevada, credenciada pelo Banco Central, como a KS Créditos.

Pesquisar a credibilidade da empresa que você vai contratar, afinal, pode poupar muitas dores de cabeça futuras. Ler o contrato com atenção também é fundamental, pois é nele que estão claros seus direitos e todas as informações detalhadas.

Contemplação – o grande momento

A contemplação é o grande momento para o consorciado. É quando ele recebe sua carta de crédito para adquirir o bem ou serviço pretendido, por lance ou sorteio em Assembleia.

Este documento representa o valor que consorciado recebe, como numa ordem de faturamento, que pode ser usada para adquirir qualquer bem ou serviço da mesma categoria do grupo de consórcio aderido. O tempo limite para contemplação é o fim do contrato, ou antes, por sorteio. O consorciado também pode tentar acelerar o recebimento de sua carta de crédito por meio de lances.

Lance x sorteio

Os sorteios são a modalidade de contemplação mais almejada, já que todos os consorciados concorrem em igualdade de condições, conforme regras em contrato. É comum que os sorteios sejam realizados pela Loteria Federal – o que adiciona ainda mais isenção ao processo.

Um lance, por sua vez, é como o consorciado pode antecipar sua contemplação. A oferta é realizada como em um leilão, em valor ou percentual, e, se for maior que os outros lances, garante ao consorciado o acesso à utilização do crédito. Caso não seja contemplado, porém, o consorciado não precisa pagar o lance.

Taxa de administração

Os consórcios não exigem entrada e nem pagamento de juros. A única cobrança comum é a taxa de administração, cobrada pelos serviços prestados para formação e organização de um grupo.

Além disso, pode haver cobrança de seguros e fundo de reserva em determinados contratos.

Realize seus sonhos com a KS Créditos

Os consórcios valorizam quem tem disciplina e segue um bom planejamento financeiro. Com ausência de entrada e juros, você tem a chance de conseguir os melhores negócios, de acordo com o seu bolso. Quando procurar uma empresa confiável de consórcios, lembre da KS Créditos, que:

Realiza consultoria completa;

Utiliza inteligência artificial para visualizar a probabilidade de contemplação;

Trabalha com mais de 10 administradoras;

Disponibiliza cartas contempladas e não contempladas;

Acompanha seus clientes da compra do consórcio à entrega do bem.

Pronto para realizar seus sonhos?



Entre em contato com a KS Créditos clicando aqui.



Acompanhe as novidades no Instagram