Confira dicas da KS Créditos para fugir da inadimplência e conquistar seus sonhos

O consórcio é uma alternativa cada vez mais popular entre os brasileiros que desejam adquirir bens de forma planejada e sem juros. No entanto, imprevistos podem ocorrer e levar ao atraso nas parcelas, o que pode gerar consequências sérias, tanto para o consorciado quanto para o grupo.

Por isso, a KS Créditos afirma que é de extrema importância um planejamento financeiro sólido e também saber escolher o consórcio ideal para realizar seus sonhos sem contratempos. Aqui vamos revelar como manter suas finanças em dia e conquistar seus objetivos de forma segura e eficaz.

Como escolher o consórcio ideal?

Desde o princípio, ter um planejamento financeiro eficiente é fundamental. Ele deve prever duas frentes: pagar dívidas em aberto e guardar outra quantia, de preferência rendendo alguma coisa. Com esse tipo de separação, você consegue se proteger de imprevistos. Vale lembrar que evitar compras desnecessárias e projetar gastos básicos devem fazer parte dessa equação. Este tipo de comportamento começa a moldar bons hábitos em quem os pratica, ajudando a evitar compras por impulso e problemas financeiros.

Quanto aos consórcios em si, vale a pena considerar que se você, por exemplo, adquirir uma carta de crédito para comprar um carro, pode fazer outras coisas que adiantam sua saúde financeira, como pagar parcelas antes do vencimento, o que vai ajudar a diminuir pendências, liberando espaço no orçamento doméstico.

Outra opção interessante é a possibilidade de usar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para pagar consórcios, principalmente imobiliários, o que também pode trazer grande alívio para você e sua família. Essa flexibilidade torna o consórcio ainda mais atraente para quem deseja manter as finanças em ordem.

Problemas gerados pela inadimplência

A inadimplência no consórcio atrapalha a própria pessoa, mas também todo o grupo de consorciados. Por isso, contar com um bom planejamento financeiro desde o começo da escolha de uma cota é fundamental, além de atenção ao regulamento do consórcio que você contratou, que esclarece sobre os aspectos importantes do negócio e alerta sobre as possíveis consequências negativas.

Ao contar com auxílio de uma empresa especializada, como a KS Créditos, você pode ter acesso a produtos que se encaixam nas suas expectativas e possibilidades, sem comprometer o orçamento de outras áreas da sua vida.

Afinal, ao manter as parcelas do consórcio em dia você evita multas, juros ou, em última instância, o cancelamento da cota. Por isso, na hora de escolher um consórcio, procure a KS Créditos para ter segurança em cada etapa do processo, conquistando seus sonhos sem imprevistos.

