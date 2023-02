O Grupo Balaroti é precursor no segmento de materiais de construção na oferta deste novo método de pagamento, que tem como um dos diferenciais a ausência de consulta do CPF no SPC e Serasa

Diante do vai e vem da economia, medidas para melhorar a percepção da população sobre esse cenário de incertezas e estimular as vendas são extremamente necessárias.

Dentre as iniciativas com esses objetivos, além do saque extraordinário de R$1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), está o saque-aniversário do FGTS, já oferecido por alguns varejistas como forma de pagamento.

Um dos precursores deste movimento no setor de materiais de construção é a paranaense Balaroti, considerada uma das maiores varejistas do segmento no país, e que passou a oferecer a possibilidade de utilizar o valor como forma de pagamento em suas lojas.

Criado em 2019 no formato de lei, o saque-aniversário do FGTS é uma modalidade opcional, ou seja, aqueles que desejam ter acesso ao dinheiro precisam comunicar a decisão até o último dia do mês de seu aniversário para receber a quantia no mesmo ano, em até dois meses.

Segundo dados da Caixa Econômica Federal, em 2022, 29 milhões de trabalhadores optaram pela modalidade, de modo que R$ 12,7 bilhões foram sacados com a iniciativa no ano passado.

Com esse dinheiro “em mãos”, são inúmeras as vantagens para os consumidores em utilizar o valor como forma de pagamento: liberação do dinheiro parado na conta do fundo de garantia, a dispensabilidade da comprovação de renda e da consulta no SPC e Serasa, bem como a utilização do saldo nas contas ativas e inativas e a facilitação da contratação – que pode ser realizada digitalmente em até 10 minutos.

Basta ter entre 18 e 70 anos, estar com o RG ou CNH em mãos, ter um saldo adiantável mínimo de R$100,00 e ser optante pela modalidade de saque-aniversário do FGTS. Caso o cliente não seja optante pelo saque-aniversário, é preciso realizar o processo de autorização no aplicativo do FGTS e, em seguida, no banco parceiro.

Para quem vende, a modalidade também é uma oportunidade de alavancar as vendas. Segundo o diretor comercial da marca, Humberto Zorzet, é possível ver a alta aceitação do consumidor pela nova opção de pagamento, que possui um ticket médio de R$2.500,00 em compras nas lojas do grupo, superior à média nacional divulgada, de R$1.300,00.

“A situação econômica atual fez com que muitos clientes não concluíssem as obras por falta de crédito. Resgatar este dinheiro que está parado pode ser a solução para quem quer terminar o que foi iniciado ou pretende reformar e construir nos próximos meses. Oferecer facilidades neste sentido é primordial para fidelizar os clientes e continuar fazendo a economia girar”, explica.

Como funciona o processo da compra pelo FGTS nas lojas Balaroti



Na hora da compra, o processo de ativação do pagamento é fácil e 100% digital. O vendedor Balaroti irá registrar o orçamento no sistema e o cliente receberá um link no Whatsapp para acessar o formulário que irá gerar o contrato.

O link terá o início www.balaroti.banckero.com.br/xxxx sendo “xxxx” a complementação daquela transação.

Ao acessar o link, o cliente terá acesso ao formulário, no qual será necessário preencher com seus dados pessoais – sendo nome completo, e-mail, celular, CPF, data de nascimento e documento de identificação com foto e prova de vida, que devem ser os mesmos do optante pelo saque, ou seja, não é possível realizar a contratação em nome de terceira pessoa.

Na próxima página, o cliente preencherá com seu endereço.

Após a finalização do formulário, a Balaroti analisará o pedido e realizará confirmações de segurança – o cliente recebe a confirmação ou negação no Whatsapp. Caso o pagamento seja aprovado, o último passo é assinar o contrato eletronicamente.

O link do contrato será enviado na mensagem e, ao clicar, o cliente será redirecionado para o site Clicksign. Simultaneamente, receberá no e-mail informado no formulário o token para a assinatura eletrônica, que será necessário na página do Clicksign.

Após a inclusão do token, o processo será concluído e a compra finalizada.

Além do novo método de pagamento por meio do saque-aniversário do FGTS, a Balaroti também oferece parcelamento pelo cartão Balaroti em até 36x, PIX, Picpay e demais formatos padrões.

Compre tudo para sua casa no Balaroti e pague com seu saque-aniversário de FGTS.