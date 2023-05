Lançamentos e tendências em revestimento e acabamento foram compartilhados entre mais de 200 profissionais em 3 cidades diferentes: Maringá, Londrina e Guarapuava

Para discutir e compartilhar as principais tendências e lançamentos apresentados na Expo Revestir 2023 – a maior feira do setor de revestimentos e acabamentos na América Latina -, o Grupo Balaroti realizou uma série de eventos pelo Paraná, reunindo mais de 200 profissionais entre arquitetos, designers e engenheiros. Os encontros aconteceram neste mês, em Maringá (03/05), Londrina (04/05) e Guarapuava (11/05).

Marcas presentes nos eventos Balaroti

Diversas marcas parceiras do grupo de materiais de construção marcaram presença nos eventos, como Docol, Eliane, Pado, Roca e Quartzolit. Em cada um deles, os palestrantes dividiram com os participantes os destaques da 21.ª edição da Expo Revestir, que aconteceu em São Paulo (SP), em março deste ano, e contou com mais de 300 expositores de grandes marcas do mercado nacional e internacional.

Os eventos da Balaroti no Paraná foram realizados em Londrina, Maringá e Guarapuava | Foto: Divulgação

Eventos Balaroti em Santa Catarina

Recentemente, no mês de abril, a “turnê” de eventos da Balaroti pelo sul do país também passou por 3 outras cidades em Santa Catarina – Florianópolis, Balneário Camboriú e Joinville.

A série de encontros faz parte da iniciativa do Grupo que visa ampliar e estreitar o relacionamento com os profissionais de arquitetura, engenharia e design, além de reconhecer e valorizar o trabalho desse público, oferecendo informação, conteúdos e conexões por meio de experiências exclusivas.

Programa de Parceiros Balaroti

Alinhado com essa estratégia, o Balaroti ainda conta com um Programa de Parceiros, que reúne diferentes benefícios aos profissionais, como eventos, viagens, visita à fábrica, e campanhas exclusivas. Para participar, é necessário realizar a inscrição pelo site.

Os eventos discutiram as principais tendências e lançamentos do setor de revestimentos e acabamentos, e reuniram arquitetos, designers e engenheiros | Foto: Divulgação

Sobre a Balaroti



O Grupo Balaroti foi criado em 1975, com a inauguração de sua primeira unidade em Curitiba, Paraná. Com quase 50 anos de história, atualmente conta com mais de 32 lojas espalhadas pelo sul do Brasil e um projeto solidificado de expansão com a abertura de mais filiais.

O leque de produtos oferecido pela Balaroti abrange todos os processos da casa, desde a construção até os eletrodomésticos. Além das lojas físicas, as compras podem ser realizadas pelo e-commerce, pensado para criar mais comodidade ao cliente.

No setor de materiais de construção, a Balaroti garante a posição de 1.º lugar no ranking 2021/2022 da Revista Anamaco de varejistas no Paraná e 7.º lugar nacional.

