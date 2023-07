Campanha “Decole” é um dos benefícios destinados aos participantes do Programa de Parceiros do Balaroti, que poderão ter a chance de visitar o Salão do Móvel de Milão e outros destinos ao redor do mundo

Estabelecer um canal de troca de tendências e conhecimentos por meio de experiências exclusivas. Este é o objetivo do Programa de Parceiros criado pela Balaroti – uma das maiores redes de lojas de materiais de construção do país.

Destinada aos profissionais de arquitetura, design e engenharia, a iniciativa busca oferecer conteúdos, ações e benefícios exclusivos para os participantes, como convites para eventos, treinamentos, viagens internacionais, visitas à fábrica e vantagens em compras nas lojas do Grupo.

“Mais do que dar vida ao projeto no papel, arquitetos, engenheiros e designers transformam sonhos em realidade. Foi a partir do reconhecimento da importância desses profissionais na realização dos sonhos de nossos clientes que desenvolvemos um programa específico para nos aproximarmos e valorizarmos ainda mais esse público”, explica Bianca Santos, responsável pelo Programa de Parceiros da empresa.





Próxima parada, Milão: a campanha Decole do Programa de Parceiros

Dentre os principais benefícios para os profissionais está a campanha “Decole com o Grupo Balaroti”, que oferece aos participantes do Programa a chance de visitar no ano que vem (e com todas as despesas essenciais pagas), três cobiçados destinos internacionais: Milão, Lisboa e Mendoza.

O primeiro deles, na Itália, é sede do principal evento de design do mundo, o Salão do Móvel de Milão, cuja 61ª edição aconteceu mais cedo neste ano, em abril, trazendo as principais novidades e tendências diretamente da capital mundial do setor. A edição de 2024 já tem data marcada, com previsão para acontecer entre os dias 16 e 21 de abril.

Lisboa é um dos destinos mais cobiçados pelos brasileiros na Europa | Imagem: Divulgação

Ao proporcionar uma experiência de tamanha magnitude aos seus parceiros, a Balaroti busca enfatizar a sua crença no poder que encontros como esse podem trazer para o crescimento profissional dos participantes: “Queremos oferecer experiências únicas aos nossos parceiros. Tais viagens são oportunidades imensas de networking e aprendizado, fatores que são essenciais para impulsionar a criatividade e a inovação desses profissionais em suas respectivas áreas”, ressalta Bianca.

Quem pode participar?

Todos os profissionais da área de Arquitetura, Design de Interiores e Engenharia, devidamente registrados no CAU, CREA ou ABD, respectivamente, e/ou que possuam certificado/diploma de conclusão de curso nas áreas.

Mendoza, na Argentina, é um dos destinos que os profissionais parceiros do Balaroti têm a chance de ir com tudo pago | Imagem: Divulgação

Como participar?

A campanha Decole é uma ação exclusiva para os profissionais integrantes do Programa de Parceiros da Balaroti. Portanto, para ter a chance de embarcar para um dos três destinos, bem como ter acesso aos demais benefícios, é imprescindível que o profissional realize o seu cadastro pelo site.

Todo cadastro passa por uma aprovação interna, mas, segundo a empresa, se o profissional já possui o registro/certificado em conformidade, o processo costuma ser bem ágil. Uma vez aprovado, é possível desfrutar de todos os benefícios, bem como ter acesso a todas as novidades. O Programa de Parceiros é válido para todas as 33 lojas da rede Balaroti.

Faça sua inscrição no Programa de Parceiros Balaroti.