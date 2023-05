Com home center completo, a primeira loja do Grupo de materiais de construção no município será inaugurada nesta quinta-feira (01/06)

A Balaroti, rede de lojas de materiais de construção, inaugura nesta quinta-feira (01/06) mais uma loja na região sul do país. Instalada em Cascavel (PR), a 33.ª unidade do Grupo – e a primeira no município -, oferecerá para os consumidores um home center completo, com produtos para a construção e soluções de acabamentos, reunindo grandes marcas.

A cerimônia de abertura acontece às 8h, no endereço da nova loja, localizada na Avenida Brasil, 2435, e contará com a presença de autoridades locais.

Nova unidade Balaroti em Cascavel

De acordo com Humberto Zorzet, Diretor Comercial do Grupo Balaroti, Cascavel é um marco importante no avanço do Grupo pelo oeste paranaense: “O município já estava nos planos de expansão da empresa e estávamos ansiosos para anunciar a nossa chegada na cidade, especialmente em uma de suas principais avenidas, que é um estratégico para os negócios. Com a nova loja, a expectativa é contribuir para o desenvolvimento da economia local, gerando novos empregos e, acima de tudo, oferecendo toda a variedade de produtos com o selo de qualidade Balaroti.”

Com 3000 m² de área, a unidade traz para o município toda a potência e praticidade de um home center completo, permitindo que os consumidores encontrem, em um único local, todos os materiais básicos de construção, além de itens hidráulicos, elétricos, de iluminação, ferramentas, revestimentos, bem como uma variedade de mobiliários e objetos decorativos.

Planos

A Balaroti Cascavel é a 3.ª loja a ser inaugurada pelo Grupo neste ano. Maringá e Londrina também receberam novas unidades em fevereiro e março, respectivamente. Para o futuro próximo, a Balaroti planeja ainda uma segunda loja em Londrina, com inauguração prevista para outubro deste ano.

Inauguração loja Balaroti Cascavel

Endereço: Avenida Brasil, 2435 – Bairro Pacaembu – Cascavel (PR).

Data: quinta-feira (01/06), a partir das 8h00.

Sobre a Balaroti

O Grupo Balaroti foi criado em 1975, com a inauguração de sua primeira unidade em Curitiba, Paraná. Com quase 50 anos de história, atualmente conta com mais de 30 lojas espalhadas pelo Sul do Brasil e um projeto solidificado de expansão com a abertura de mais filiais.

O leque de produtos oferecido pela Balaroti abrange todos os processos da casa, desde a construção até os eletrodomésticos. Além das lojas físicas, as compras podem ser realizadas pelo e-commerce, pensado para criar mais comodidade ao cliente.

No setor de materiais de construção, a Balaroti garante a posição de 1º lugar no ranking 2021/2022 da Revista Anamaco de varejistas no Paraná e 7º lugar nacional.

