Oferta de variedade de marcas e facilidade para vender por aplicativos são tendências para o setor

Um estudo de mercado institucional, feito pela empresa global IQVIA, mostrou que o setor farmacêutico brasileiro faturou R$ 215,6 bilhões em 2019. Os medicamentos de referência, que são aqueles produzidos por grandes laboratórios, ainda dominam o setor e têm a preferência de muitos clientes.

A expectativa é que os resultados de 2020 sejam ainda mais positivos, beneficiando diretamente os proprietários de farmácias e drogarias. Contudo, os estabelecimentos que conquistarão os melhores resultados serão aqueles que conseguirem se adaptar e seguir as tendências desse mercado.

O que esperar para 2020?

O segmento de farmácias e drogarias, que sempre foi pujante no Brasil, agora tem se beneficiado da tecnologia e de novas formas de vendas para alavancar seus resultados e receitas, como, por exemplo, o uso de aplicativos móveis, que tornam a experiência do consumidor muito mais simplificada.

Além da grande variedade de marcas presentes no mercado farmacêutico hoje, entre medicamentos de referência, similares e genéricos, as farmácias brasileiras vêm apostando na oferta de novos produtos para conquistar os consumidores, como, por exemplo, os cosméticos, itens de higiene pessoal, insumos farmacêuticos, artigos ortopédicos e médicos, além de perfumaria.

De acordo com a Abrafarma – Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, o brasileiro tem buscado as farmácias e drogarias para comprar mais do que apenas medicamentos. A tendência para 2020 é que cresça ainda mais a procura por hidratantes, desodorantes, shampoos, condicionadores, cremes para rejuvenescimento, protetor solar, produtos para acne, cosméticos corporais, cosméticos para limpeza de pele e outros produtos semelhantes nos estabelecimentos farmacêuticos.

Compras em farmácias e drogarias por aplicativo em Curitiba

Quem está bastante acostumado com o setor de saúde e beleza consegue observar que os clientes estão mudando de perfil. Atualmente, as farmácias que funcionam como e-commerces são mais modernas e oferecem uma experiência de compra aprimorada para seus clientes por meio de aplicativos móveis como o AZ Drugstore, que está em operação em Curitiba. No app, as farmácias e drogarias conseguem garantir aos clientes o acesso rápido a uma grande variedade de produtos, com a possibilidade de comprar com comodidade e pagar mais barato, além de aproveitar ofertas pontuais e obter outras vantagens.

Pelo app AZ Drugstore, o cliente pode escolher os produtos e recebê-los em casa, sem ter que se deslocar para buscar, se preocupar em estacionar o carro, entre outros tipos de transtornos. Todo o processo é feito pelo smartphone, com um aplicativo que é gratuito e intuitivo. Outro diferencial apresentado pelo AZ Drugstore é a agilidade na entrega. As farmácias cadastradas podem aceitar o pedido do consumidor que está em sua área de abrangência e fazer a venda com total segurança e praticidade. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Saiba mais sobre este app que está sendo considerado o “Uber” das farmácias em Curitiba!