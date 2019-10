App oferece plataforma exclusiva onde farmácias podem vender e consumidores conseguem comprar medicamentos e cosméticos com comodidade

As tecnologias revolucionaram a forma como as pessoas consomem, democratizaram o acesso ao consumidor e aumentaram a competitividade de negócios de todos os portes. Os aplicativos de delivery e marketplace já são uma realidade na vida de muitas pessoas e facilitaram o processo de aquisição de produtos, tornando as compras mais rápidas, cômodas e dinâmicas.

Seguindo este movimento de inovação, o aplicativo AZ Drugstore foi lançado para usuários de Curitiba e Região Metropolitana. O app oferece um marketplace no qual farmácias que querem vender encontram consumidores que precisam comprar medicamentos, cosméticos e produtos de conveniência que são encontrados nas lojas físicas.

O marketplace é um ambiente online pelo qual as empresas conseguem alavancar suas vendas, chegando a um número elevado de consumidores. A plataforma digital é uma espécie de shopping virtual, um ambiente coletivo onde as empresas anunciam seus produtos e garantem um amplo portfólio para os clientes.

Como funciona o AZ Drugstore?

Depois de baixar o aplicativo AZ Drugstore no smartphone, o usuário pode buscar medicamentos, cosméticos e outros produtos, abrindo um pedido no app. Em seguida, todas as farmácias cadastradas e que atendem e entregam produtos no raio de localização do cliente são notificadas da oportunidade de venda. A primeira farmácia que aceitar o pedido consegue fechar a venda.

O preço cobrado por cada produto será aquele anunciado no aplicativo. Assim, as farmácias não precisam se preocupar em atualizar os valores constantemente. Para o consumidor do marketplace, a vantagem é saber exatamente quanto irá pagar antes mesmo de seu pedido ser aceito por uma das farmácias cadastradas.

O aplicativo é totalmente intuitivo e foi desenvolvido para promover uma excelente experiência de compra. O processo é simples e prático, tanto para as farmácias quanto para os clientes, oferecendo uma solução inovadora de compra até mesmo para os usuários menos habituados ao uso da tecnologia.

Com o marketplace do app AZ Drugstore, é possível comprar no conforto de casa, com o máximo de segurança. O pagamento é feito diretamente à farmácia, fora da plataforma, a fim de evitar taxas extras e possibilitar que o cliente pague somente no momento da entrega.

Benefícios e diferenciais do AZ Drugstore

O AZ Drugstore é um aplicativo completo e com as funcionalidades ideais para quem compra e para quem vende. Um dos diferenciais do app é que as farmácias cadastradas para a realização de vendas não precisam atualizar suas ofertas e estoques a todo momento, como acontece em outros aplicativos de marketplace.

No AZ Drugstore, a tarefa de atualização de preços e ofertas fica a cargo do próprio aplicativo, que apresenta todas as informações e produtos disponíveis de forma padronizada e organizada.

Faça o download do AZ Drugstore no seu smartphone!

O AZ Drugstore é uma tecnologia desenvolvida em Curitiba, com o objetivo de tornar-se sinônimo de qualidade, eficiência e inovação no segmento de compras em farmácias por aplicativo. A plataforma oferece produtos a preços competitivos, entregas rápidas, sem taxas administrativas e sem taxa de entrega para compras acima de R$ 20.

O canal de vendas está disponível para farmácias e clientes de Curitiba e Região Metropolitana. Já são mais de 150 estabelecimentos cadastrados. Faça o download do aplicativo de farmácia por delivery e compre com mais economia e praticidade. O app está disponível para smartphones Android e iOS.