Comodidade dos aplicativos e e-commerces deve dominar o mercado em 2020.

Há 15 anos, o conceito de compra no Brasil estava, quase majoritariamente, vinculado à visitação de lojas físicas, shoppings, compras pelo telefone fixo residencial e, até mesmo, por catálogos. Hoje, a forma de consumo do brasileiro mudou de maneira radical, graças à comodidade e praticidade das novas tecnologias, como os aplicativos móveis e os e-commerces.

A democratização do acesso à internet, às redes 3G e 4G e aos smartphones teve um peso importante no crescimento apresentado pelas vendas online nos últimos anos. Dados recentes divulgados pela pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, mostraram que 70% da população brasileira usam a internet regularmente, o que corresponde a 126,9 milhões de pessoas.

Outro dado interessante desse estudo aponta que 48% dos usuários da internet adquiriram algum tipo de serviço online, como, por exemplo, em aplicativos de pedidos de produtos e comida. O smartphone é a principal ferramenta de acesso à internet do brasileiro. O dispositivo supera o número de conexões feitas via computador, notebook e smart TV.

A pesquisa também destacou que, em 2018, 43,7 milhões de brasileiros compraram pela internet. Neste contexto, os aplicativos de pedidos e entrega delivery tiveram uma adesão de aproximadamente 12% deste público.

Compras online e aplicativos: um mercado em expansão

Ao avaliar o mercado brasileiro de compras online e por aplicativos, é possível dizer que o país está em uma situação intermediária de desenvolvimento, ainda atrás de países com forte tradição neste setor, como os Estados Unidos e as nações da Europa, onde o acesso à internet já alcança mais de 80% da população.

Isso significa que existe margem para a expansão do mercado de vendas online e delivery por aplicativo no Brasil. De olho no crescimento deste setor, muitos empreendedores e desenvolvedores de tecnologia estão trabalhando para oferecer experiências de compras cada vez mais cômodas e personalizadas para o consumidor brasileiro.

