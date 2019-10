Consumidores estão em busca de comodidade, agilidade na entrega e diversificação de produtos nos aplicativos.

Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil mostrou que os brasileiros estão utilizando mais os aplicativos para realizar compras online. Os principais motivos que levam os consumidores a esta escolha são a comodidade, as promoções, a agilidade na entrega e o volume de produtos oferecidos.

De acordo com o estudo, os brasileiros também destacam a facilidade de acesso a estes canais de compras, que estão diretamente nas palmas das mãos, na tela do smartphone. Além dos apps, os internautas do Brasil também estão comprando mais por meio das redes sociais, com destaque para Instagram, Whatsapp e Facebook.

O levantamento do SPC Brasil foi divulgado em 2019 e apontou que 61% dos brasileiros fizeram alguma compra por aplicativos nos últimos 12 meses. A praticidade de comprar de onde estiver por meio do celular e o desejo de encontrar as melhores ofertas e promoções também fomentam no usuário o desejo de consumir nos aplicativos.

Os dados reforçam o novo comportamento e padrão de consumo do brasileiro, que, hoje, valoriza muito mais um atendimento rápido, dinâmico e com uma interação qualificada com o canal de atendimento. As pessoas estão em busca de um processo de compra que seja mais rápido e personalizado, pelo qual possam encontrar tudo o que precisam em um mesmo ambiente.

Os aplicativos vêm ganhando espaço dentro desse novo comportamento do consumidor brasileiro, principalmente porque oferecem a comodidade de comprar sem sair de casa, com segurança e com uma entrega imediata.

AZ Drugstore: o app de delivery que aproxima as farmácias dos consumidores

Atualmente, os aplicativos de delivery e serviços mais baixados pelos brasileiros são os de comida e mobilidade. Mas, a cada dia, surgem novas ferramentas para facilitar a rotina e o consumo dos usuários. O app de delivery AZ Drugstore, criado em Curitiba, é uma dessas novidades.

O aplicativo criou um ambiente totalmente pensado para promover a aproximação de consumidores que precisam de produtos com as farmácias que os oferecem, seja para medicamentos, dermocosméticos, vitamínicos, maquiagens ou conveniências vendidas nos estabelecimentos.

Esse é um case de sucesso, que constatou no mercado uma demanda e um desejo do consumidor, que precisa comprar com mais comodidade e agilidade seus medicamentos e produtos de beleza e higiene pessoal do dia a dia. Dessa forma, o AZ Drugstore desenvolveu uma plataforma de uso intuitivo e formado por centenas de farmácias de Curitiba e região. Os usuários podem fazer o download do app para dispositivos Android e iOS.

No aplicativo, o consumidor procura o produto ou medicamento que deseja comprar e faz a solicitação. A farmácia cadastrada mais próxima que aceitar o pedido, faz a venda e se compromete a entregar o produto dentro do prazo de até uma hora. O serviço não tem taxas de entrega ou de administração.

O usuário que faz a compra, paga diretamente à farmácia, no ato da entrega do produto, garantindo uma relação de compra mais segura e confiável. Baixe o app agora mesmo e experimente mais essa comodidade!