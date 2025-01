Zombie Walk: oficinas de maquiagem e coreografias começam neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A capital paranaense já está em contagem regressiva para um dos eventos mais aguardados do ano: a Zombie Walk CWB. Para entrar no clima sombrio e divertido, a organização preparou uma série de oficinas que prometem transformar os curitibanos em verdadeiros mortos-vivos.

Nos sábados 1º, 15 e 22 de fevereiro, a Gibiteca de Curitiba, localizada no coração da cidade, será o ponto de encontro para os aspirantes a zumbis. As oficinas de maquiagem e coreografia vão preparar os participantes para arrastarem seus pés pelas ruas da capital.

Os interessados em aprender as técnicas de caracterização têm três opções irresistíveis: “Zumbi é Massa”, “Somos Caveiras” e “Sorriso Sombrio”. Já para quem quer aprender a se movimentar como um autêntico morto-vivo, a oficina “Ritmo Sombrio” promete surpresas, com o tema sendo revelado apenas no primeiro encontro.

As aulas acontecerão das 14h às 17h30, na Gibiteca de Curitiba, localizada na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, no Centro. Os valores são:

Maquiagem – Coordenadas pelos professores Carlos Gerhard e Milena Xavier – R$ 45,00 para cada dia, com idade mínima a partir de 7 anos. Inscrição é feita neste link.

Coreografia – Ministrada pelo professor de dança e coreógrafo Augusto Gabriel – R$ 80,00 (válido para os três dias), a partir de 12 anos. Inscrição é feita neste link.

O pagamento deve ser efetuado usando o QR Code que está nos formulários de inscrição. O comprovante precisa ser enviado para o WhatsApp (41) 9 9734-7573.

Serviço

O que: Oficinas de maquiagem e coreografia da Zombie Walk Curitiba.

Quando: de 1º a 22 de fevereiro (sábados).

Onde: Gibiteca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, no Centro).

Valores: de R$ 45,00 a R$ 80,00.

Curitiba se Prepara para Invasão Zumbi: Oficinas da Zombie Walk Agitam a Capital