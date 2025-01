BMW M3 CS Touring, máximo desempenho para o dia a dia

Desempenho extremo e espaço para família e bagagens: este é o novo BMW M3 CS Touring. Equipado com um motor de seis cilindros em linha de 3,0 litros, o modelo foi projetado desde o início para oferecer alto desempenho em pistas de corrida, incorporando diversas tecnologias derivadas do automobilismo. A unidade de propulsão combina as características de alto desempenho que tornaram a BMW M reconhecida com uma entrega de potência linear até os regimes mais elevados, complementada pela tecnologia M TwinTurbo aprimorada. A potência máxima do BMW M3 Competition Touring com M xDrive foi elevada em 20 cv, atingindo um total de 550 cv. O motor desenvolve seu torque máximo de 650 Nm entre apenas 2.750 e 5.950 rpm, alcança sua potência máxima a 6.250 rpm e possui um limite de giro de 7.200 rpm. Com esse conjunto, o BMW M3 CS Touring acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,5 segundos.

O BMW M3 CS Touring será apresentado ao público durante a corrida de 12 horas de Bathurst. Com produção limitada, o modelo começará a ser entregue a partir de março de 2025 para clientes na Europa, Austrália, Japão e Coreia do Sul, entre outros. A Alemanha será o principal mercado para esse modelo. A edição especial será fabricada na mesma linha de produção das demais variantes do BMW M3 Sedan e BMW M3 Touring na fábrica do BMW Group em Munique. Não há previsão de vendas do modelo no Brasil. (Fotos: BMW/Divulgação).