Curitiba recebe show de In The Rosemary Dreams no 92 Graus

A cena musical curitibana está prestes a ferver! No próximo sábado (1º), o lendário 92 Graus, verdadeiro templo do underground que celebra seus 33 anos, será palco de uma noite imperdível para os amantes do rock alternativo.

In The Rosemary Dreams (ITRD), uma das bandas mais promissoras do cenário independente paranaense. O grupo traz na bagagem seu mais recente álbum, “Day After Night Before”, lançado em 2023 pela Trajano Records.

O público terá a chance de conferir também as performances dos curitibanos Look Into The Abyss e, pela primeira vez na capital, os paulistas Color For Shane e Eterno.

O ITRD, formado em 2014 em Piraquara, na região metropolitana, tem conquistado fãs com seu som único que mescla pós-punk e stoner rock. Anderson Lima, guitarrista e vocalista da banda, define o estilo de forma inusitada: “É como se o Joy Division tivesse um filho com a banda californiana Fu Manchu. São músicas pesadas, com grooves dançantes e letras existenciais”.

Com Anderson Lima (guitarra e vocal), César Matos (baixo) e Rodrigo Lima (bateria), o ITRD vem fazendo barulho no cenário independente há 11 anos. Nesse período, lançaram dois trabalhos de estúdio e diversos singles que consolidaram sua identidade musical.

O novo álbum “Day After Night Before” foi gravado no estúdio Som Lima, com produção do próprio Anderson Lima. Com oito faixas potentes, o disco está disponível nas principais plataformas digitais, além do formato físico.

Para os interessados em prestigiar esse encontro de talentos, os ingressos custam R$ 20,00 e serão vendidos na hora, no local do evento. As portas do 92 Graus abrem às 20h, com início dos shows às 21h. A casa fica localizada na Av. Manoel Ribas, 108, no bairro São Francisco.

Serviço

In The Rosemary Dreams

Show também das bandas Look Into The Abyss, Color For Shane e Eterno.

Quando: 1º de fevereiro de 2025 (sábado).

Onde: 92 Graus (Av. Manoel Ribas, 108, no São Francisco).

Valores: R$ 20,00 (os ingressos podem ser adquiridos no próprio local, no dia do evento).