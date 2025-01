Depois de Matinhos, revitalização da Orla de Pontal vai sair do papel

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Depois de Matinhos, a requalificação da Orla de Pontal do Paraná está prestes a se tornar realidade. O Governo do Estado homologou nesta sexta-feira (31) a licitação para a primeira fase do projeto, que promete transformar 3,66 quilômetros da costa entre os balneários de Monções e Canoas.

O Consórcio Orla de Pontal saiu vitorioso na disputa, superando outras três empresas com uma proposta de R$ 34,5 milhões. A homologação, publicada no Diário Oficial, marca um passo significativo para o início das obras, que prometem revitalizar um dos destinos mais queridos dos curitibanos.

O Instituto Água e Terra (IAT), ligado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), conduziu o processo licitatório. A empresa vencedora ficará responsável não apenas pela execução das obras, mas também pela elaboração dos projetos básico e executivo.

Com as primeiras licenças ambientais já emitidas pelo IAT, a expectativa é que as obras comecem em breve, trazendo uma série de melhorias para moradores e turistas. O projeto inclui novo calçamento, pista de corrida, ciclovia, quiosques e áreas de lazer, além de importantes adaptações de acessibilidade.

A nova revitalização faz parte de um ambicioso plano do Governo do Estado para modernizar o Litoral paranaense. Desde 2019, mais de R$ 1 bilhão já foram investidos em projetos como a nova Orla de Matinhos, a Ponte de Guaratuba e obras de duplicação de estradas estratégicas.