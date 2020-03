Zé Ramalho está na estrada! E para a alegria de seus fãs de Curitiba, o artista paraibano desembarca na capital paranaense para um show inédito no próximo sábado (14). A apresentação será na Live Curitiba e os ingressos custam a partir de R$ 52. Mas os leitores da Tribuna podem concorrer pelo Instagram para assistir ao show de graça! Confira abaixo como participar!

O show

Zé Ramalho revisita seus maiores sucessos mantendo o respeito da crítica especializada. Admirável Gado Novo, Entre a Serpente e a Estrela, Avohai, Frevo Mulher, Chão de Giz, Beira-Mar, Eternas Ondas, Garoto de Aluguel, Vila do Sossego e Banquete de Signos são algumas das canções do repertório deste artista consagrado, que ainda conta com o sucesso Sinônimo.

Com sua voz inconfundível e sua poesia apocalíptica, Zé Ramalho escreveu, escreve e continuará escrevendo seu nome na história musical brasileira, arrastando multidões por onde quer que passe. Há mais de 40 anos, o brasileiro sabe que assistir a Zé Ramalho ao vivo é uma experiência única, em uma espécie de pacto de fidelidade que se renova ano a ano.

Zé Ramalho vem a Curitiba acompanhado por Rogério Fernandes no contrabaixo, Zé Gomes na percussão, Vladmir Oliveira nos teclados, Edu Constant na bateria e Toti Cavalcanti nos sopros.

Ingresso “na faixa”!

Zé Ramalho em Curitiba

Quando: Sábado 14 de março

Local: Live Curitiba – Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo

Horários: Abertura da casa às 19h/ Show às 22h30

Ingressos: A partir de R$ 52 (meia-entrada)

Classificação Etária: 16 anos

Realização: Like Entretenimento

Informações: (41) 3315-0808