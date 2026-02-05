Ventura Shopping promove Liquida Verão com descontos de até 70% em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ventura Shopping entra no clima da estação mais quente do ano com a Liquida Verão, campanha promocional que acontece de 4 a 8 de fevereiro e oferece descontos de até 70% em lojas participantes. A ação reúne marcas conhecidas do público e cria oportunidades para renovar o guarda-roupa, garantir acessórios e aproveitar preços especiais neste início de ano.

Participam da liquidação lojas como Studio Z Calçados, Havan, Casa H, Produtiva, Charm, Via Pink, Modella, Hening, Casual Bolsas, Via Danielo e Rosa de Saron, com ofertas em moda, calçados, acessórios e itens para o dia a dia.

Além dos descontos, o shopping preparou ativações especiais para ampliar o fluxo nas lojas participantes, incentivar a compra imediata e reforçar o clima típico das liquidações de verão.

Entre as atrações está a ação Acerte a Boia, que acontece nos dias 4 e 6 de fevereiro, na entrada da República Argentina, das 11h30 às 12h (ou enquanto durarem os estoques). Em um desafio rápido e descontraído, os participantes precisam acertar três boias em uma base dentro do tempo limite de um minuto. Quem conclui a prova recebe o prêmio na hora.

Com marcas variadas, ofertas expressivas e ações interativas, a Liquida Verão do Ventura Shopping deve movimentar o mall e atrair consumidores em busca de boas oportunidades neste início de ano.