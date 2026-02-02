Liquidação de verão de shopping em Curitiba tem descontos de até 60%

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma boa notícia para quem está esperando aquela promoção para renovar o guarda-roupa ou comprar aquele item que estava na lista de desejos há tempos. O Jockey Plaza Shopping, localizado no Tarumã, em Curitiba, realiza de 5 a 8 de fevereiro, de quinta a domingo, a LiquiDá de Verão, campanha que promete animar os consumidores com descontos de até 60% nas lojas participantes.

Nesta edição, além dos tradicionais descontos, as lojas capricharam na criatividade e oferecem condições especiais para atrair o público, como descontos progressivos, segunda peça por apenas R$ 1 e até mesmo promoções que variam conforme a idade do cliente. Tudo pensado para surpreender quem passar pelo shopping durante os quatro dias de liquidação.

“Cada edição da LiquiDá traz um estímulo diferente para o consumidor e, neste verão, as lojas apostaram ainda mais na criatividade. É uma campanha dinâmica, que convida o público a circular pelo shopping, descobrir ofertas inusitadas e aproveitar vantagens reais nas compras”, destaca a gerente de marketing do Jockey Plaza Shopping, Michelle Cirqueira.

A campanha não se limita a um único segmento. Lojas de moda, calçados, acessórios, eletrônicos, artigos infantis e serviços participam da LiquiDá, tornando esse período perfeito para renovar o guarda-roupa ainda para o verão, garantir ofertas diferenciadas e aproveitar condições especiais de pagamento.

E para quem for aproveitar as promoções, o Jockey Plaza Shopping oferece uma estrutura completa, com mais de 350 operações entre lojas, quiosques e opções de gastronomia. Além disso, o shopping conta com atrações para todas as idades, como cinema com salas VIP, 2D e 3D, jogos eletrônicos, playgrounds e experiências imersivas.

O Jockey Plaza Shopping fica na Rua Konrad Adenauer, 370, no Tarumã. O estacionamento custa R$ 10 por até 30 minutos, e R$ 19 por todo o período dentro da mesma diária.

As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. Já as operações de alimentação abrem de segunda a sexta, das 10h às 22h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h.