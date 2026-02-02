Projeto que complementa Ponte de Guaratuba é apresentado com orçamento de R$ 80 milhões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A entrega oficial do projeto do Binário de Guaratuba acontece nesta terça-feira (03), em cerimônia promovida pela Secretaria do Planejamento (SEPL) e Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL). A iniciativa, que funciona como complemento à construção da Ponte de Guaratuba, vai transformar a mobilidade na região litorânea do Paraná.

O projeto contempla intervenções em uma área de aproximadamente oito quilômetros, com previsão de investimento na casa dos R$ 80 milhões em obras de melhorias viárias. Vale destacar que os valores exatos ainda serão definidos conforme o avanço do projeto executivo e do processo de contratação da obra.

A implementação do binário representa uma solução estratégica para garantir fluidez no tráfego de veículos que chegam e saem da futura ponte. Com o novo sistema viário, motoristas terão rotas mais organizadas e eficientes, diminuindo congestionamentos que tradicionalmente afetam a região, especialmente durante a temporada de verão.

Segundo informações da SEIL, o binário foi concebido após estudos detalhados de fluxo de veículos e projeções de crescimento do tráfego para os próximos anos. A medida visa não apenas complementar a funcionalidade da ponte, mas também requalificar o sistema viário urbano de Guaratuba.

O projeto inclui ainda melhorias na sinalização, pavimentação asfáltica de qualidade, adequação de calçadas e outros elementos de infraestrutura urbana que beneficiarão tanto moradores quanto turistas que frequentam o litoral paranaense.

