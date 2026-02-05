Grande Queima de Verão Palladium acontece de 5 a 8 de fevereiro com descontos de até 70%

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A tradicional Grande Queima de Verão do Shopping Palladium Curitiba já tem data marcada e promete movimentar o varejo, atraindo consumidores em busca de boas oportunidades. Entre os dias 5 e 8 de fevereiro, lojistas do shopping participam da liquidação, com descontos que podem chegar a até 70% em uma ampla variedade de produtos e segmentos.

A ação é considerada a última grande oportunidade da temporada para adquirir itens de verão com preços altamente atrativos. Ao mesmo tempo, lojistas liquidam o estoque remanescente das campanhas de fim de ano e abrem espaço para a chegada das novas coleções.

Participam da Grande Queima lojas de diversos segmentos, como moda feminina, masculina e infantil, calçados, acessórios, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, decoração e brinquedos, entre outros, com opções para diferentes perfis de consumo.

“Diferente das liquidações tradicionais, que começam logo após o Natal ou no início de janeiro, a Grande Queima de Verão do Palladium reúne produtos de qualidade, selecionados entre itens que já participaram de outras campanhas e ainda despertam o interesse do público. Ou seja, são descontos aplicados sobre preços que já eram atrativos, o que permite alcançar patamares realmente expressivos”, ressalta a Gerente de Marketing do Palladium Curitiba, Cida Oliveira,

Lives com ofertas exclusivas e cupons surpresa

Nesta edição, a Grande Queima ganha um reforço digital com uma novidade: lives especiais para divulgação das ofertas. As transmissões acontecem nos dias 5 e 6 de fevereiro, das 19h às 20h, diretamente no Instagram do shopping.

Durante as lives, os lojistas apresentam suas melhores oportunidades. O público concorre a cupons de desconto e prêmios, liberados em momentos surpresa ao longo da transmissão. Os benefícios poderão ser resgatados pelo aplicativo oficial do Grupo Tacla Shopping, o PODI.

Com descontos agressivos, diversidade de produtos e interatividade digital, a Grande Queima de Verão reforça o posicionamento do Shopping Palladium Curitiba como um dos principais polos de compras da cidade, unindo conveniência, experiência e oportunidades reais de economia para o consumidor.