Carnaval em shopping de Curitiba terá quatro dias de shows infantis

O Shopping Mueller, em Curitiba, preparou uma programação especial para animar o feriado de Carnaval. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, o local promove mais uma edição do tradicional Bailinho de Carnaval, evento gratuito que reúne famílias, crianças fantasiadas e muita música.
Durante os quatro dias, das 15h às 17h no piso L4, o público poderá conferir shows das bandas Siricutico, Tupi Pererê, Garibaldinhos e Rockids Carnaval, além de desfiles de fantasias e distribuição de kits foliões, garantindo mais animação para os pequenos.
A ambientação também será um destaque desta edição. O espaço contará com elementos coloridos, luzes em LED e o embalo das tradicionais marchinhas, criando uma atmosfera vibrante que remete às celebrações clássicas do período.
Serviço – Bailinho de Carnaval do Shopping Mueller
Quando: de 14 a 17 de fevereiro
Horário: das 15h às 17h
Atrações: bandas Siricutico, Tupi Pererê, Garibaldinhos e Rockids Carnaval, desfile de fantasias e distribuição de kits foliões
Local: Shopping Mueller – Piso L4 – Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico, Curitiba (PR)
Entrada: gratuita
Informações: www.shoppingmueller.com.br
Instagram: @muellercwb