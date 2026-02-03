Bailinho animado

Carnaval em shopping de Curitiba terá quatro dias de shows infantis

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 03/02/26 16h00
carnaval no shopping mueller tem bailinho e shows infantis
Foto: Divulgação/Shopping Mueller

O Shopping Mueller, em Curitiba, preparou uma programação especial para animar o feriado de Carnaval. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, o local promove mais uma edição do tradicional Bailinho de Carnaval, evento gratuito que reúne famílias, crianças fantasiadas e muita música.

Durante os quatro dias, das 15h às 17h no piso L4, o público poderá conferir shows das bandas Siricutico, Tupi Pererê, Garibaldinhos e Rockids Carnaval, além de desfiles de fantasias e distribuição de kits foliões, garantindo mais animação para os pequenos.

A ambientação também será um destaque desta edição. O espaço contará com elementos coloridos, luzes em LED e o embalo das tradicionais marchinhas, criando uma atmosfera vibrante que remete às celebrações clássicas do período.

Serviço – Bailinho de Carnaval do Shopping Mueller

Quando: de 14 a 17 de fevereiro

Horário: das 15h às 17h

Atrações: bandas Siricutico, Tupi Pererê, Garibaldinhos e Rockids Carnaval, desfile de fantasias e distribuição de kits foliões

Local: Shopping Mueller – Piso L4 – Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico, Curitiba (PR) 

Entrada: gratuita

Informações: www.shoppingmueller.com.br   

Instagram: @muellercwb 

